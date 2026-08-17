Vota y opina: ¿Utilizas cada vez más VTC para desplazarte frente al taxi?

MARCOS MÍGUEZ

Se abre la puerta a una mayor expansión de los VTC en Galicia. La reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado nulos tres artículos de la ordenanza de movilidad de A Coruña —incluido aquel que vetaba los trayectos urbanos de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) hasta la creación de una norma específica—, lo que el sector celebra como un triunfo clave para expandir su actividad dentro de las ciudades gallegas. Sin embargo, el Concello da Coruña y la Xunta confirman que seguirán sancionando. La demanda de Uber en la comunidad se multiplicó por dos en solo un año. Y tú, ¿utilizas cada vez más VTC para desplazarte frente al taxi?

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