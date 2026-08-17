Seis kilómetros de cola en la A-6 en Becerreá por el corte de la autovía por obras

1/5 Pablo Fernández 2/5 Pablo Fernández 3/5 Pablo Fernández 4/5 Pablo Fernández 5/5 Retenciones en la A-6 y la N-VI en el desvío de O Cereixal Pablo Fernández

La operación de retorno de vacaciones y de fin de semana está dejando escenas de colas de hasta seis kilómetros en la A-6 en sentido Madrid, antes del desvío a la N-6 en Becerreá. Hay conductores que llevan más de una hora parados o circulando a marcha lenta en la autovía para poder coger el enlace de la nacional y seguir la marcha por la vieja carretera hasta volver a entrar en la autovía pasado Pedrafita do Cebreiro. Las obras de reforma del pavimento de la A-6 en la montaña lucense y berciana están provocando en momentos puntuales del día grandes colas de vehículos, tanto en los accesos a la N-6 como al paso por el centro de villas como Becerreá o As Nogais.

«Llevamos más de una hora parados en la autovía, desde hace varios kilómetros», explica Carmen una mujer que salió de A Coruña con destino a Valencia de Don Juan (León) y se encontró al mediodía con una cola de coches y camiones. «Mis hijos salieron a las 8.30 horas y tuvieron retenciones de una media hora, pero esto sí que es más gordo», explica.

Al ser festivos tanto el sábado como el domingo, numerosos transportistas han salido con destino a la Meseta, además de viajeros y turistas que regresan o salen de vacaciones. A pesar de que se conocía desde hace semanas que iba a haber cortes totales de la autovía, las colas no dejan de producirse. «Yo creo que en un día como este, de salida, las obras deberían dejar de hacerse o desviar parte del tráfico por la N-6 y otra por la autovía», señala Carmen, en medio del atasco. Además, los conductores tuvieron que pasar junto al carril donde aún sigue volcado un camión que tuvo un accidente a última hora de la tarde del domingo.

Los conductores que circulan por la A-6 en sentido Madrid comienzan a ver como se reduce uno de los tres carriles de subida a O Cereixal, donde se coge el desvío para entrar en la N-6, para en unos metros más adelante cortarse un segundo carril, quedando solo uno para los vehículos. Luego, todo ese tráfico tiene que circular por el centro de Becerreá, donde hay limitación de 50 por hora y pasos de peatones, y continuar por la N-6, con tramos donde si se alcanza un vehículo pesado, se tienen que hacer varios kilómetros a marcha lenta hasta Pedrafita do Cebreiro.

A las dos y media de la tarde, la cola en la autovía ya llegaba hasta el desvío de Neira de Rei, hacia la carretera de Baralla a Baleira, lo que suponía algo más de seis kilómetros de retenciones. Pasadas las cuatro de la tarde, sigue habiendo tráfico muy lento, especialmente de vehículos pesados. La DGT advierte en los paneles informativos de la A-6 de la congestión de tráfico entre los kilómetros 460 y 455. Pero aún así, luego, al acceder a la N-6, la circulación es muy lenta hasta llegar a Pedrafita.

El corte de la autovía entre Becerreá y Pedrafita do Cebreiro seguirá hasta el 3 de septiembre. Luego se cortará la autovía entre Doncos, en As Nogais, y Trabadelo, ya en el Bierzo, (hasta el 21 de septiembre) y luego desde Trabadelo a Villafranca hasta el 6 de octubre. Mientras, toda la circulación debe ir por la N-6.

El PP critica el dispositivo porque lo ve perjudicial para vecinos de la zona y para conductores

«Criticamos o como, as formas». Así se expresaba este lunes el PP sobre la situación del tráfico entre Lugo y la Meseta. «O nornal sería renovar o asfalto pechando tramos máis curtos», aseguraban los populares, que además ven fallos en el plan de movilidad diseñado como solución a las obras en la A-6. Así las cosas, plantean que se revise el dispositivo para evitar atrasos a los conductores y molestias a los vecinos de los concellos afectados.

Acceso de vehículo de la A-6 a la N-6 en Becerreá PABLO FERNANDEZ

Dos parlamentarios en Madrid (el senador José Manuel Balseiro y la diputada Cristina Abades), dos alcaldes (el de Baralla, Miguel González, y el As Nogais, Jesús Núñez) y un portavoz municipal (el de Becerreá, José Fernández Carrete) ofrecieron este lunes, en el último de esos municipios, su impresión sobre los trabajos. Los populares no solo no cuestionan las obras, sino que recuerdan que llevan tiempo pidiéndolas; sin embargo, reprochan al Gobierno su falta de comunicación con los municipios afectados por la situación.

Los responsables municipales insistieron en ese detalle. El regidor de Baralla, Miguel González, lamentó no haber recibido ninguna llamada: «O mínimo é avisar», dijo. El de As Nogais recalcó el perjuicio que se causa a transportistas, obligados a invertir más tiempo para pasar por la zona.