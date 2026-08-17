La operación Centinela se despliega de nuevo para disuadir a los incendiarios

De izquierda a derecha, el sargento primero Menéndez, el brigada Es Sair, el capitán Perales y el cabo Vázquez, este juegves frente al radar del Escuadrón de VIgilancia Aérea N.º 10 VÍTOR MEJUTO

Las cerca de diez patrullas de la Brigada Galicia VII (Brilat) al mando del capitán de Infantería de Marina José Perales Garat llevan desplegadas en la sierra de Barbanza desde las doce de la noche del pasado 10 de agosto, y lo harán «permanentemente, mañana tarde y noche», hasta el mes de octubre. Este operativo se pone en marcha todos los meses de agosto desde el 2006, tras los incendios que ese mismo año calcinaron entre 77.000 y 86.033 hectáreas de los montes gallegos, según los datos de la Xunta y el Ministerio de Medio Ambiente.

Este año, por los peligros que pudieran generarse a raíz de las multitudes que inundaron los miradores de la península de Barbanza para disfrutar del eclipse del pasado miércoles, el Tercio Norte Tenor de Infantería de Marina se desplegó en el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10 (EVA 10) cinco días antes de lo habitual, el 9 de agosto. Ahí descansan, comen y tienen montado un puesto de mando temporal desde el que vigilan sus patrullas, formadas por un conductor y un militar, que controlan 750 kilómetros cuadrados de monte entre Boiro y la sierra de Olveiroa.

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A las ocho de la mañana salen en tromba todos los vehículos todoterreno del escuadrón para barrer 75.000 hectáreas que el Ministerio de Defensa deja a su cargo. Parten del EVA 10, unas instalaciones del Ejército del Aire que se encuentran a unos 680 metros de altura y desde las que se puede avistar prácticamente la totalidad de la península de Barbanza, la ría de Arousa y la ladera sur del monte Tremuzo, al otro lado de la ría de Muros y Noia. Una zona plagada de miradores que, al no haber recibido casi precipitaciones en el último mes y medio, se ha convertido en un «polvorín», según avisa el capitán.

De izquierda a derecha, el capitán Perales, el cabo Vázquez, el sargento primero Menéndez y el brigada Es Sair en el centro de mando del Área Águila de la operación Centinela gallego. VÍTOR MEJUTO

En los frondosos bosques que cubren desde la playa de Carnota hasta A Pobra do Caramiñal conviven personas con las vacas y caballos que descansan sobre restos arqueológicos y, ahora, también con los binomios de la Brilat, que custodian los valles con cámaras de visión nocturna y visores de larga distancia que alcanzan los diez kilómetros, así como con la asistencia de drones que controlan otras patrullas desde ubicaciones desconocidas y que ayudan a vigilar el monte más eficientemente.

Además, en los todoterrenos portan consigo batefuegos y extintores para apagar cualquier conato que pueda avistar cualquiera de patrullas que pululan por la zona. A diferencia de lo que se pueda pensar, la Brilat está preparada para sofocar pequeños fuegos y evitar «un mal mayor».

«No estamos solos»

«Nosotros podemos actuar siempre que no suponga un riesgo muy grande para nuestra vida. Es decir, nosotros no tenemos motobombas, no tenemos mangueras, ni demás equipos», explica el capitán Perales respecto a sus capacidades, matizando que, al no tener las herramientas de las que disponen los bomberos, su misión es, principalmente, disuadir a los incendiarios con su presencia y avisar tanto a ayuntamientos como demás fuerzas de seguridad del Estado, con quienes tienen comunicación total. «No estamos solos», desliza Perales. Sobre esto cabe mencionar que, según la Xunta, el 70 % de los incendios que tuvieron lugar en agosto del año pasado fueron provocados, ya sea por pirómanos o incendiarios».

El capitán Perales en una de las garitas de avistamiento del Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 10. VITOR MEJUTO

Desde el puesto de mando destacan su labor cívica y recuerdan que el pasado miércoles tuvieron que salir rápidamente tras avistar una columna de humo. «Llegamos allí y, al parecer, era una mujer haciendo una barbacoa para su familia. Tenía su cubo de basura y otro de agua, como ha de ser», indica Perales sobre este caso que no es baladí, puesto que los incendios más graves que se han sufrido en España tuvieron como causa errores o imprudencias cocinando o incluso desbrozando. «Alguno está en la cárcel por desbrozar cuando no debía. No hacía nada malo, pero era el momento equivocado. Con el equipo que tienen, en cualquier momento salta una chispa y arde todo», explica.

También despejan de transeúntes las zonas de riesgo muy alto o extremo de incendio, ya no solo por lo que puedan hacer, sino también por el peligro al que están expuestos en estas partes de la montaña de las que es difícil salir en caso de incendio.