Galicia suma diez mil electores más cada año en el extranjero desde las últimas generales

Carlos Punzón
carlos punzón VIGO / LA VOZ

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Personas votando en unas elecciones, en una imagen de archivo.
Personas votando en unas elecciones, en una imagen de archivo. ALBERTO LÓPEZ

Tras superar el medio millón de votantes en otros países, será la primera autonomía con más del 20 % de su censo fuera

17 ago 2026 . Actualizado a las 20:50 h.

Más de 2,4 millones de personas han iniciado en todo el mundo los trámites para adquirir la nacionalidad española en aplicación de la Ley de Memoria Democrática como descendientes de emigrados por motivos ideológicos, de

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