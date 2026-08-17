El final de las obras de la autovía A-54, de Lugo a Santiago, acumula ocho meses de retraso y sin fecha de apertura
LUGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Los trabajos del último tramo por abrir, los 16 km entre Melide y Arzúa, que deberían estar acabados en enero, se han ralentizado en el enlace con la villa arzuana19 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La apertura completa de la autovía A-54, que une Lugo con Santiago, sigue sin una fecha definitiva de puesta en servicio. Desde el Gobierno se insiste desde hace meses en que «será lo antes posible»,