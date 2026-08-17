El final de las obras de la autovía A-54, de Lugo a Santiago, acumula ocho meses de retraso y sin fecha de apertura

Suso Varela Pérez
Suso Varela LUGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

El enlace de Arzúa es la parte más retrasada del último tramo de la A-54
El enlace de Arzúa es la parte más retrasada del último tramo de la A-54 SANDRA ALONSO

Los trabajos del último tramo por abrir, los 16 km entre Melide y Arzúa, que deberían estar acabados en enero, se han ralentizado en el enlace con la villa arzuana

19 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La apertura completa de la autovía A-54, que une Lugo con Santiago, sigue sin una fecha definitiva de puesta en servicio. Desde el Gobierno se insiste desde hace meses en que «será lo antes posible»,

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete