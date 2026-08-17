¿Es una irresponsabilidad la Festa da Auga de Vilagarcía en plena sequía?: el consumo de ese día está por debajo de la media en verano

Serxio González Souto
Serxio González VILAGARCÍA / LA VOZ

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La celebración ha experimentado una suerte de vuelta al origen, en el que el agua está en manos de los propios participantes, con sus cubos y sus pistolas, los vecinos desde sus ventanas y los locales de hostelería
La celebración ha experimentado una suerte de vuelta al origen, en el que el agua está en manos de los propios participantes, con sus cubos y sus pistolas, los vecinos desde sus ventanas y los locales de hostelería CAPOTILLO

La ciudad ha suprimido los camiones cisterna y los manguerazos a presión para buscar la sostenibilidad de la multitudinaria celebración, que el domingo reunió a 35.000 personas

17 ago 2026 . Actualizado a las 21:15 h.

Como cada 16 de agosto, surge en torno a Vilagarcía de Arousa un debate prácticamente ineludible en un contexto de sequía estival que en Galicia parece asentarse como patrón a medida que avanzan los veranos

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