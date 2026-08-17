¿Es una irresponsabilidad la Festa da Auga de Vilagarcía en plena sequía?: el consumo de ese día está por debajo de la media en verano

La celebración ha experimentado una suerte de vuelta al origen, en el que el agua está en manos de los propios participantes, con sus cubos y sus pistolas, los vecinos desde sus ventanas y los locales de hostelería CAPOTILLO

Como cada 16 de agosto, surge en torno a Vilagarcía de Arousa un debate prácticamente ineludible en un contexto de sequía estival que en Galicia parece asentarse como patrón a medida que avanzan los veranos