Los concellos incrementan un 30 % el consumo de agua en verano, con picos de hasta el 150 % en Sanxenxo

Bañistas pasean por la orilla en la playa de Silgar, Sanxenxo, en agosto ADRIÁN BAÚLDE

Las redes de abastecimiento llegan al límite en los meses de verano. La presión del turismo en las zonas de costa, donde se concentra una población superior para la que se dispone de los mismos recursos, y los cambios de hábitos por las altas temperaturas, que hacen que la gente riegue jardines, llene piscinas, se bañe y beba más, incrementan el consumo de agua en todos los concellos. Augas de Galicia apunta sobre todo a los costeros, donde aumenta del orden de un 20 % durante el tercer trimestre respecto a los períodos de consumo ordinarios. Esas cifras se disparan en los meses de julio y agosto, cuando se concentran los efectos de la población estacional y la actividad turística. El incremento medio es de un 30 %, pero alcanza valores superiores en los destinos con mayor presión turística.

Es el caso de Sanxenxo, donde el consumo de agua se dispara entre un 100 y un 150 % en estas fechas. Es uno de esa treintena de concellos que se encuentran en situación de alerta por escasez de agua desde la semana pasada, cuando la Oficina Técnica da Seca activó medidas adicionales para hacer frente a la sequía.

Explican desde Augas de Galicia, que tiene la competencia sobre la cuenca Galicia-Costa (la mitad de los concellos), que en ámbitos de elevada componente turística, como la ría de Pontevedra, los datos disponibles permiten estimar un incremento medio del orden del 35 %, superándose ese porcentaje en municipios como Bueu y Poio. «La cifra es muy variable en función de los ayuntamientos. La zona del sur de Galicia es la más tensionada, aunque ya se está extrapolando prácticamente a toda la costa gallega», afirma Roi Fernández, el director del organismo, sobre el aumento en el consumo de agua.

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En alerta por la sequía

Estas estimaciones de la Consellería de Medio Ambiente parten de los datos disponibles de Bueu, Poio, Pontevedra y Sanxenxo, cuatro concellos que están afectados desde principios de julio por la sequía. Los diferentes gobiernos locales apelaron desde entonces a un consumo responsable por parte de los vecinos, limitando los baldeos de calles, el riego de jardines o los lavados de coches. Desde la semana pasada las recomendaciones son prohibiciones.

Pontevedra es la que menos incremento registra, con un 5 % más de consumo de agua durante los meses de verano. Bueu aumenta un 24 %, Poio más de un 40 % y por último está Sanxenxo, con un incremento muy superior. Quienes viven en el municipio todo el año afirman que «en casa no se nota diferencia con respecto al resto de meses», pero que sí hubo una mañana en la que estuvieron sin agua pese a que no se habían anunciado cortes. Fue la semana pasada. Desde el Concello también están restringiendo los usos municipales del recurso y haciendo campañas de concienciación, sin llegar a descartar nuevas restricciones. «El año pasado no hubo tanto problema con el agua, pero este tengo la sensación de que hay aún más turistas. Se nota mucho, sobre todo en los supermercados y en el tráfico», afirma una vecina de Sanxenxo.

Aun así, desde Augas de Galicia explican que hay concellos que siguen sin llevar a cabo las medidas necesarias para ahorrar agua. Tampoco son comunes las sanciones a quienes no hacen un uso responsable del recurso. Sí lo son en otros países. En el Reino Unido y Gales, las familias pagarán más por el agua en períodos de sequía. Las nuevas facturas de consumo incluirán el concepto de «escasez hídrica».