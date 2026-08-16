Un turoperador anuncia un acuerdo con una compañía para volar desde Santiago a ocho destinos

Terminal del aeropuerto de Santiago, en una imagen de archivo. PACO RODRÍGUEZ

El turoperador Aviation Mobility Services Group informó este domingo del acuerdo con una compañía para operar vuelos chárter desde Santiago a ocho destinos nacionales e internacionales desde el 1 de diciembre. Estos vuelos chárter unirán, previsiblemente, el aeropuerto Rosalía de Castro con las terminales españolas de Zaragoza, Alicante y Granada, y con las europeas de Bruselas, Praga, Múnich, Venecia y Milán. Todas las rutas, según señala el turoperador, tendrán dos frecuencias semanales, salvo la conexión con Alicante, que funcionará tres días.

«La idea de poner en marcha estos vuelos surge tras la fuga de Ryanair en octubre del año pasado, cuando Galicia se quedó prácticamente desconectada», afirma Gueorgui Iavorov Pavov, promotor de Aviation Mobility Group. Estas nuevas conexiones aéreas, que no funcionarán al modo de las líneas regulares que ya operan en Lavacolla, se presentan con la marca comercial Fly2Galicia. Su página web, indica la empresa, se activará mañana y en ella se pondrán a la venta los billetes. Esta empresa, registrada como SL en enero de este año y con base en la Praza da Quintana en Santiago, tiene un euro de capital social.

El promotor asegura que lleva meses en contacto con la Xunta y con el Concello de Santiago. También que la compañía aérea que operará los vuelos ya tiene confirmadas las autorizaciones para volar entre Lavacolla y los aeropuertos anunciados. Mientras que la aerolínea proporciona el avión, un Airbus A320, y los pilotos, el turoperador contará con su propia tripulación de a bordo, en proceso de contratación.

«Levamos meses axudando a que o proxecto saia adiante. De consolidarse, é unha moi boa oportunidade para Compostela», destaca Miriam Louzao, concejala de Turismo de Santiago.