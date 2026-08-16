El PSdeG pide a la Xunta que haga pública la superficie ardida este año y el número de brigadas municipales operativas

Incendio forestal en Fumaces, este sábado ALEJANDRO CAMBA

El PSdeG quiere que la Xunta haga pública la superficie total ardida hasta ahora en el 2026 y el número de brigadas municipales constituidas y operativas, dado que, según explica la parlamentaria Carmen Rodríguez Dacosta, ambas cifras son desconocidas. «A Xunta ten que explicar que está pasando realmente este verán cos incendios e os medios de prevención. Hoxe non sabemos cal é a superficie total que ardeu en Galicia», afirmó la diputada, al tiempo que insistió en que se están registrando «numerosos lumes» de los que la Administración gallega «non está informando».

La Consellería do Medio Rural solo informa, salvo excepciones, de los incendios que superan las 20 hectáreas. «Xa houbo moitos por baixo desa superficie e que tamén deben formar parte do balance desta campaña», dijo. El sábado se declaró un fuego en O Riós del que sí dieron cuenta desde la consellería ya que amenazaba varias casas, pese a que en las primeras horas solo afectaba a 8 hectáreas. Finalmente llegó a unas treinta hectáreas, cuando quedó estabilizado este domingo por la mañana.

La socialista Rodríguez Dacosta relacionó esta «falta de transparencia» con la situación de las brigadas municipales previstas en el plan autonómico contra incendios forestales, el Pladiga, que este año «volveuse formalizar con atraso». Y afirmó: «Tampouco sabemos cantas brigadas están realmente constituídas e operativas». Para la diputada se trata de un modelo «precario e desfasado».

Criticó que estos equipos se forman con personal con contratos de solo tres meses y con «dificultades dos concellos para encontrar efectivos». Por eso, según explica, terminan constituyéndose a finales de junio, julio o incluso en agosto, «cando Galicia está en plena época de alto risco». Rodríguez Dacosta cifró en 151 las brigadas municipales «desaparecidas» entre el 2016 y el 2023, ya que de 263 pasaron a funcionar solo 112. Según el PSdeG, la Xunta tampoco informó de cuántas se pusieron en marcha en el 2024.