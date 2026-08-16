El fallo del TSXG abre la puerta a una mayor expansión de los VTC en Galicia

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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Un vehículo VTC operando en A Coruña, en una imagen de archivo.
Un vehículo VTC operando en A Coruña, en una imagen de archivo. MARCOS MÍGUEZ

El sector defiende la actividad en trayectos urbanos tras la sentencia, pero el Concello da Coruña y la Xunta confirman que seguirán sancionando. La demanda de Uber en la comunidad se multiplicó por dos en solo un año

17 ago 2026 . Actualizado a las 16:08 h.

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que el pasado 23 de julio declaró nulos tres artículos de la ordenanza de movilidad del Concello de A Coruña abre la puerta a una

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