El BNG denuncia «unha tisoirada» de 400.000 euros en un programa de ayuda a los dependientes

La viceportavoz del BNG Olalla Rodil. BNG | EUROPAPRESS

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, acusó este domingo a la Xunta de meterle «una tisoirada» de 400.000 euros al programa Respiro Familiar, concebido para favorecer el descanso, especialmente en los meses de verano, de los cuidadores con personas dependientes a su cargo. Rodil señala que esta línea de ayudas se queda con un «pírrico orzamento» de apenas 735.000 euros.

El programa Respiro Familiar proporciona asignaciones de hasta un máximo de 1.000 euros para que las familias con dependientes a su cargo puedan contratar un servicio de atención domiciliaria o una plaza en centro de día con el fin de facilitar temporalmente su desconexión. Las ayudas pueden llegar hasta los 1.500 euros al mes en caso de que los cuidadores opten por enviar temporalmente a la persona dependiente a una residencia.

La consignación presupuestaria de esta partida «pasa dun pouco máis dun millón de euros que tiña en convocatorias anteriores a apenas 735.000 euros», criticó Olalla Rodil, lo que en su opinión se traduce en que muchas familias que necesitan este tipo de apoyo para conciliar los cuidados con el derecho al descanso se van a quedar sin él, cuando el BNG ya venía denunciando que en las anteriores convocatorias «quedaban persoas solicitantes fóra do programa» por agotarse el presupuesto.

De hecho, la diputada nacionalista señala que, de acuerdo con los datos que maneja el Observatorio Demográfico de Galicia, «entre o 80 e o 90 %» de las personas y familias que necesitan acceder a estas ayudas se quedaron sin ellas porque el programa no contaba con «orzamento suficiente».

Aparte del recorte de la consignación presupuestaria, Rodil denuncia que la Consellería de Política Social convocó el programa de este año con meses de retraso, en pleno mes de agosto, cuando la publicación «fíxose outros anos en abril ou maio». Esta demora, sostiene la viceportavoz del Bloque, va a implicar que las personas beneficiarias solo tendrán dos meses para presentar las solicitudes.

«É un absoluto despropósito», subraya Rodil, que avanzó que el BNG defenderá en el Parlamento varias iniciativas para reclamar al Gobierno de Alfonso Rueda la elaboración de un plan «que garanta realmente o dereito ao respiro» a las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres.