Roi Fernández, director de Augas de Galicia: «Estamos peor que en las grandes sequías, pero mejor preparados»
REDACCIÓN / LA VOZ
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Defiende la inversión en la infraestructura para hacer frente a la escasez. «Los concellos deben asumir su responsabilidad y limitar el agua», reclama16 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Como director de Augas de Galicia, Roi Fernández (A Coruña, 1979) vive cada verano en el día de la marmota por la sequía. Los avisos por escasez de agua son los mismos que los del