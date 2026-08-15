Roi Fernández, director de Augas de Galicia: «Estamos peor que en las grandes sequías, pero mejor preparados»

Sara Pérez Peral
SARA PÉREZ REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

El director de Augas de Galicia, Roi Fernández, el jueves en su despacho en Santiago.
El director de Augas de Galicia, Roi Fernández, el jueves en su despacho en Santiago. SANDRA ALONSO

Defiende la inversión en la infraestructura para hacer frente a la escasez. «Los concellos deben asumir su responsabilidad y limitar el agua», reclama

16 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Como director de Augas de Galicia, Roi Fernández (A Coruña, 1979) vive cada verano en el día de la marmota por la sequía. Los avisos por escasez de agua son los mismos que los del

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