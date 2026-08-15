¿Qué políticos gallegos tienen más «followers» en las redes sociales?

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, muestra su móvil a los parlamentarios del PPdeG Julio Comesaña, Paula Prado y Alberto Pazos, PACO RODRÍGUEZ

Los «followers» y los «likes» no ganan elecciones, pero ayudan. Bajo esa óptica política, los espacios creados por lejanos millonarios de Silicon Valley y China son un escenario más para lanzar mensajes, proyectar imagen de candidato o desgastar al rival. En suma, para disputar votos. Los partidos y sus líderes llevan años reforzando su presencia en las redes, también en Galicia. X, antes Twitter, Instagram y TikTok son las tres plataformas clave.

Facebook mantiene miles de usuarios e influencia en el escenario municipal, pero ha perdido peso en el autonómico. Aunque sus mejores días quedan en el pasado, X sigue siendo la red política por excelencia. Prima el texto y se emplea sobre todo para publicitar consignas, posicionamientos oficiales o incluso ajustes en la Xunta.

Instagram se apoya en el vídeo. Es la más utilizada porque ese formato dinámico refuerza la imagen personal, y se tolera que vaya acompañado de mensajes no demasiado complejos. La base de TikTok también es el vídeo, pero de duración más corta, lo que limita el mensaje. Los partidos la usan cada vez más porque crece entre el electorado joven y se le atribuye un papel en el retorno de Donald Trump.

A día de hoy, el político gallego con más seguidores en las tres es el alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE). Roza los 120.000 y lidera en Instagram con 82.500. En la clasificación general le sigue la portavoz del BNG, Ana Pontón, con más de 81.500 usuarios. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, suma 67.200. Rueda supera a Pontón en Instagram, la red más utilizada por los conselleiros de la Xunta por las características antes citadas. Solo carece de cuenta en ella el titular de Facenda, Miguel Corgos. Él y la responsable de Economía, María Jesús Lorenzana, priman su perfil en Linkedin, red orientada al mundo profesional.

Dentro del Ejecutivo despunta Diego Calvo, con casi 19.000 seguidores, más de la mitad de ellos en Instagram. También destacan el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y la de Política Social, Fabiola García, con una audiencia total de algo más y algo menos de 10.000 personas. La número dos del PPdeG, Paula Prado, sobrepasa esa marca. Ella y Rueda son además los únicos populares con un perfil asentado en TikTok. La actividad de los conselleiros en esa red se refleja a través de la cuenta de la Xunta o del PPdeG. No ocurre lo mismo en el BNG. Sus principales cuadros parlamentarios tienen cuenta personal en TikTok y adelantan a la mayoría de los conselleiros en Instagram y el antiguo Twitter. Su viceportavoz, Olalla Rodil, suma una audiencia de más de 22.000 personas y la diputada Noa Presas, que compitió con Ana Pontón por el liderazgo, pero no ocupa otros cargos, roza los 13.000.

La presencia digital del Bloque es mayor en la red social que hoy dirige Elon Musk. Ana Pontón tiene más de 46.300 seguidores en X y Néstor Rego, diputado en el Congreso, 20.780. Ambos están por delante de Alfonso Rueda, que cuenta 19.704. Pero el más seguido es un veterano retirado de la primera línea, el nacionalista Xosé Manuel Beiras, que llega a más de 52.000 cuentas. También tienen cuenta en TikTok los principales representantes del PSdeG. Su presencia en las redes evidencia el peso del ámbito municipal en su capital político. Después de Caballero, la segunda con más seguidores totales es la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Cuenta más de 31.000, mientras que el secretario general del partido, José Ramón Gómez Besteiro, suma 19.256. Su segunda, Lara Méndez, que fue regidora de Lugo, roza los 17.000. El delegado del Gobierno y candidato en Santiago, Pedro Blanco, supera los 6.000, lo que le sitúa en el entorno de los conselleiros.

La apuesta del BNG por las redes, donde busca consolidar una hegemonía entre el electorado joven, se dejó sentir en las autonómicas del 2024. La competencia con el PPdeG fue feroz, con intercambios de vídeos alusivos e incluso parodias de sus oponentes. El resultado final, la mayoría absoluta, acompañó a los populares, que tomaron nota y desde entonces han seguido reforzando su presencia en las redes con un equipo consolidado, y muy joven, para impulsar sus mensajes desde la Xunta y el partido.