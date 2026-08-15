Las plazas de profesor sin cubrir abren el debate sobre el nivel de los opositores

Opositores de Educación durante un examen en el IES San Xillao de Lugo, en una imagen de archivo. ALBERTO LÓPEZ

Cuentan en los claustros que muchos profesores preferían no participar en los tribunales de las oposiciones de Educación porque les resultaba muy difícil decidir qué aspirantes debían conseguir la plaza. «Hai cousa de dez anos había que deixar moita xente excelente sen praza porque non chegaban as que se convocaban», explica un docente de secundaria que prefiere permanecer en el anonimato.

Ahora admiten que la sensación, en cierto modo, ha cambiado. «Os mellores nunca estiveron tan ben preparados, pero logo hai que deixar prazas sen cubrir porque algúns opositores non chegan ao nivel mínimo que se considera necesario para aprobar», desvela el experto. De las 1.388 plazas libres que este año convocó la Xunta para educación infantil y diferentes especialidades de educación primaria, secundaria y FP, quedaron libres el 15 %. Son alrededor de doscientas vacantes que deben esperar a futuros procesos selectivos para ser concedidas definitivamente.

«Vemos problemas notables coa ortografía, coa expresión escrita e tamén fallos de comprensión lectora», explica el mismo docente. Las oposiciones de Educación constan de dos partes. En la primera, los opositores deben completar un examen teórico y otro más práctico que después deben leer ante el tribunal. Si pasan a la segunda fase, deben presentar al tribunal una programación didáctica de sesenta páginas y una unidad didáctica. «Xa durante a preparación e ao revisar os exames despois das defensas é onde se adoita detectar iso», puntualiza el profesor sobre los fallos.

Los errores en la redacción se analizan con más exigencia en los tribunales que evalúan a los futuros profesores del ámbito lingüístico, pero la sensación de que el nivel parece haber bajado la comparten compañeros de otras especialidades. «Hai xente que prepara os temas moi pouco», corrobora un docente de Filosofía con experiencia en tribunales. Asegura que las carencias de los opositores no saltan tanto a la vista en su especialidad, pero ha escuchado de boca de otros profesores opiniones similares. «Estanse facendo esforzos tremendos para intentar adxudicar algunhas prazas», confirma. Sin embargo, señala que las condiciones socioeconómicas de los estudiantes también inciden en los resultados: «O custo da vida fai que pouca xente poida dedicarse plenamente a preparar a oposición».

Clases a distancia

De esta cuestión también se habla en las academias que preparan a los opositores. «O tipo de estudante cambiou moito nos últimos anos», explica Alfonso Villares, socio fundador de Nós Oposicións. Si la norma antes era acudir a clases presenciales para preparar las pruebas, hay muchos estudiantes que ahora optan por hacerlo online. «Pero non hai nada mellor ca estar na academia para centrar o estudo e para atender as necesidades de cada alumno», defiende Villares.

A su juicio, prepararse en clases presenciales permite estudiar los temas con mayor profundidad, realizar simulacros de examen más a menudo y detectar mejor las carencias de cada estudiante. «Ademais, estudar en papel segue sendo algo fundamental para asentar o coñecemento», recomienda. Por su academia, cuenta, han pasado alumnos «con moito coñecemento, pero que non o saben redactar», y considera necesario que el sistema educativo refuerce, desde los niveles básicos, «la lectura y la escritura», dos competencias que parecen relegadas.

Villares no solo pone el foco sobre los opositores. «Ás veces pregúntanse excentricidades e caen cousas coas que ninguén conta», subraya. Para él, resultaría más justo cambiar el sistema de acceso y poner en marcha «un exame que valore máis o coñecemento global». Desde Caldas de Reis, el director de la academia Janza también abre el debate sobre el formato de la oposición. «Al ser eliminatoria la primera fase, hay mucha gente que se queda fuera, pero que igual tiene una segunda parte brillante», sostiene Miguel Janza. Además, niega que el nivel general de los opositores haya bajado, y considera más adecuado «ponderar las dos fases de la oposición». Eso permitiría, apunta, valorar el conocimiento teórico de los aspirantes, pero también su capacidad para aplicarlo en su trabajo como docentes.

La visión de una aspirante: «Es de las oposiciones más injustas que hay»

ANTÓN VIRUMBRALES / P. G.

Karolina García es una de las opositoras que se presentó en junio al examen para el cuerpo de maestros de infantil de la Xunta. Aprovechó su situación de paro para preparar los exámenes y tuvo su primera prueba el 20 de junio. Explica que el examen consta de dos partes: «Se divide en A y B. En la A hacemos un supuesto práctico, y en la B, tienes un tema de entre 25. Eso lo haces un día». En caso de pasar esta primera fase, los opositores tratan de superar una segunda criba, la definitiva: «Ahí realizas también dos fases. En la primera defiendes tu programación, y en la segunda, presentas una unidad didáctica de las 15 que haces. Te sacan tres bolas, escoges una y la presentas».

García considera que los criterios de corrección varían entre tribunales y destaca que esta diferencia puede afectar a la hora de valorar las respuestas de cada opositor: «Esto es según el tribunal que te corrija y según la plantilla que utilicen, es muy subjetivo. Creo que es de las oposiciones más injustas que hay». Según esta opositora, la forma de examinar a los candidatos no tiene en cuenta todas las cualidades de una persona que se va a incorporar al sistema educativo. «No se valora en sí el tipo de profesional que somos, sino la capacidad de memorizar y de exponer que tenemos. Tampoco la experiencia u otro tipo de méritos. No se hace un examen en el que tengas que demostrar que sabes dar una clase», asegura.

También cree que el temario «comienza a estar obsoleto» y que algunas partes deberían de actualizarse: «Tendríamos que hablar de la inteligencia artificial, de las redes sociales, de la conectividad o de la digitalización». Alba Sánchez, opositora de educación primaria, tiene una opinión similar sobre el proceso selectivo y la forma de evaluar a los candidatos. Tras una larga preparación, logró su plaza este verano. «É moi difícil saber cal é a forma de avaliar», cuenta. Pero también considera que la exigencia varía dependiendo del tribunal: «Eu escoitei doutros anos que teñen que facer máis criba, e as preguntas eran bastante máis difíciles ou rebuscadas, con cousas que igual non están no temario». En cambio, reconoce que ese no fue su caso: «Todo o que preguntaron si que o estudara porque estaba no temario que me deron».