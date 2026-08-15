La marca del fuego sigue quemando un año después en Ourense
OURENSE / LA VOZ
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La provincia de Ourense vive una lenta recuperación tras quedar arrasadas 150.000 hectáreas en los mayores incendios de Galicia. Como Verónica y Carlos, de Chandrexa, que perdieron 265 cabras: «Está costando volver a empezar»16 ago 2026 . Actualizado a las 22:11 h.
Un camión entrega postes de madera en la entrada de la aldea de Parafita, en el concello ourensano de Chandrexa de Queixa. Es 6 de agosto, a pleno sol al mediodía. El verano no mengua