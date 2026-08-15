La marca del fuego sigue quemando un año después en Ourense

1/6 Carlos y Verónica en terreno quemado en la sierra de Parafita, en Chandrexa de Queixa ALEJANDRO CAMBA 2/6 Carlos y Verónica perdieron 265 cabras en el incendio del año pasado, siguieron adelante porque les donaron un lote de 30 ALEJANDRO CAMBA 3/6 Vecinos de Parafita, en Chandrexa, recogen los postes para restaurar los cierres de fincas un año después de los incendios ALEJANDRO CAMBA 4/6 Aspecto de la montaña de Manzaneda afectado por los incendios del año pasado ALEJANDRO CAMBA 5/6 Parte del terreno quemado vuelve a estar verde tras brotas hierbas de rápido crecimiento ALEJANDRO CAMBA 6/6 Aspecto gris y seco de terrenos del Macizo Central ALEJANDRO CAMBA

Un camión entrega postes de madera en la entrada de la aldea de Parafita, en el concello ourensano de Chandrexa de Queixa. Es 6 de agosto, a pleno sol al mediodía. El verano no mengua