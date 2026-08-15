El BNG pide a la Xunta que rectifique e incluya los campamentos municipales en las ayudas del Bono Concilia

Imagen de archivo de un campamento municipal de verano organizado por el Concello de Boqueixón.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) denuncia que la Xunta ha excluido los campamentos de verano organizados por los ayuntamientos de las ayudas del Bono Concilia Familia convocadas para este 2026, así que reclama al Gobierno gallego que rectifique y permita que las familias que ya han pagado estas actividades puedan acogerse también al programa autonómico.

A través de un comunicado, la diputada nacionalista Ariadna Fernández censura la «falta de transparencia e previsión» de la Administración gallega en la convocatoria de dicho programa, después de que, a mediados de verano, la Xunta anunciara «un cambio nas condicións da convocatoria, deixando fóra aos campamentos organizados polos concellos», lo que está provocando una «situación de incerteza e preocupación», apunta la portavoz de Infancia e Familia del BNG en el Parlamento, para numerosas familias que ya han matriculado a sus niños en los campamentos municipales con la previsión de acceder posteriormente a las ayudas del Bono Concilia Familia.

Es más, Ariadna Fernández pone de relieve que los concellos incluso trasladaron a las familias esta posibilidad de acceder al apoyo de la Xunta, así que ahora están «remitindo os xustificantes de pago e asistencia» para solicitar las ayuda. «A exclusión dos campamentos municipais do Bono Concilia Familia non é máis que unha nova volta de torca aos concellos e aos servizos públicos por parte da Consellería de Política Social», añade la parlamentaria.

Para el BNG, la falta de publicación de las bases definitivas del 2026 y de información previa a las familias y a los ayuntamientos, evidencia una «mala xestión e pouca consideración» por parte del Gobierno del PP.

Además, recuerdan los nacionalistas, la exclusión del bono afecta a actividades organizadas por los ayuntamientos, «mentres que as actividades promovidas por entidades privadas ou sociais si continúan no programa», lo que para el BNG es la constatación de que la Xunta establece una diferencia en función de quien organizada el campamento, penalizando las familias que escogen el recurso público municipal, «que en moitos casos é a alternativa máis accesible económicamente e con unha cobertura territorial máis ampla», señala Fernández.