Las dudas sobre el número de menores sin atender en Ceuta frenan su reparto

Un grupo de inmigrantes en el barrio de Habú, en la periferia de la ciudad autónoma. Ayer se cumplieron 14 días tras la multitudinaria avalancha en la frontera. Ceuta, narra EFE, está «fracturada en dos realidades opuestas» y hay un goteo constante de inmigrantes que «deambulan sin rumbo» por las calles. Según el Ministerio del Interior quedan 5.000, entre ellos 1.898 menores identificados. El Gobierno autónomo eleva la cifra total a más de 8.000. Laura Rincón | EFE

Quince días después de la avalancha de inmigrantes en Ceuta, el Gobierno central aún desconoce cuántos menores permanecen en la ciudad autónoma sin recibir atención y, en consecuencia, tampoco anticipa cuántos trasladará a la península y a Galicia.

La falta de datos fue reconocida este jueves por los responsables del Ministerio de Juventud e Infancia a los representantes de las comunidades en la comisión sectorial de ese departamento.

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Mientras se celebraba esa reunión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitó Ceuta y elevó a 1.898 los menores migrantes identificados, lo que deja abierta la cifra real. El ministro también cifró en 5.000 los inmigrantes irregulares que permanecen en la urbe. Sin embargo, el Gobierno autónomo calcula que son más de 8.000.

A la comisión, celebrada por vía telemática, asistieron todos los directores generales de Infancia autonómicos salvo los de Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde esas competencias están en manos de Vox, que ya anunció días antes su ausencia.

El encuentro sirvió para fijar la próxima Conferencia Sectorial de Infancia. Tendrá lugar el 27 de agosto y dará el visto bueno al crédito extraordinario de 25 millones para atender a los menores de Ceuta, propuesta que fue aprobada.

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Pero esa cantidad está «vinculada exclusivamente á atención dun millar de menores», explicó el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey. Así lo reconocieron los representantes estatales, que también les trasladaron que hay «miles de menores desatendidos», aseguró Rey.

El Gobierno quiere que en la Conferencia también se trate la atención a los menores. Pero las comunidades del PP se opusieron porque defienden que ese punto tendría que haberse analizado hoy, en la comisión técnica previa, y recalcan que sin conocer la cifra de inmigrantes es imposible negociar su distribución

Mujeres y agresiones

El responsable autonómico consideró «absolutamente incomprensible» que hayan pasado 15 días desde la avalancha y «todavía se estea a falar de que hai menores inmigrantes escondidos en casas», como ocurrió en la sectorial, o que «centos de mulleres estean sendo atendidas por unha asociación de veciños». La atención es muy precaria. Pernoctan en un campo de fútbol al aire libre, con escasos servicios y protección contra el sol.

Además, en el encuentro se informó de «que se teñen rexistrado varias denuncias de agresións sexuais a menores inmigrantes», señaló el director xeral.

Ante esas situaciones «gravísimas», Rey exigió una «solución áxil e inmediata» para atender a los críos, entre los que hay un número mayor de niñas que en anteriores oleadas, según trascendió en la comisión.

El punto de partida, añadió Rey, es concretar cuántos son, hacer una planificación y dotarla de financiación porque «todos os sistemas de protección das comunidades están nunha situación moi complexa, todos, non só Galicia». También recordó que el Gobierno recortó este año los fondos que envía a la Xunta para atender menores en un 82 %, de 4,2 millones a 750.000 euros.

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El País Vasco insiste en reagruparlos con sus familias

El director de Infancia, Adolescencia y Familias del País Vasco, Txema Ezkerra, insistió en que la prioridad debe ser reagrupar a los menores inmigrantes con sus familias marroquíes antes de repartirlos por las comunidades.

Ezkerra reiteró la posición que el Ejecutivo PNV-PSOE presidido por Imanol Pradales ha defendido desde que se planteó la distribución por la península.

El representante del Gobierno vasco también subrayó que su comunidad «no aceptará derivaciones impuestas, improvisadas o sin garantías». Euskadi «ha sido y va a seguir siendo solidaria, pero no se puede confundir la solidaridad con no acuerdo, no planificación o no respeto competencial», subrayó.

Otras comunidades, sobre todo aquellas en las que Vox tiene influencia en el gobierno, son más duras. El presidente de Vox en Valencia, José María Llanos, advirtió a Juanfran Pérez Llorca (PP) que harán «todo lo posible» para que la comunidad no acoja ni un menor inmigrante. «Ni uno», subrayó antes de añadir que la «invasión migratoria» fue una acción de «guerra híbrida» de Marruecos.

Amnistía Internacional

Además, Amnistía Internacional reclamó explicaciones al Gobierno tras recibir informaciones de devoluciones forzosas hacia el país vecino. La oenegé también ha recibido informes, no confirmados por ella, según los cuales a personas que cruzaron a Ceuta «se les negó inicialmente el acceso al agua, los alimentos o la asistencia básica, e incluso fueron objeto de ataques» por algunos ciudadanos. La entidad ha reclamado al Gobierno datos actualizados sobre las llegadas a Ceuta ocurridas desde el 30 de julio.