España roza los 50 millones de habitantes, con más de diez millones nacidos fuera del país

Gente paseando en A Coruña. MARCOS MÍGUEZ

La población residente en España aumentó en 104.178 personas durante el segundo trimestre del año y se situó en 49.801.559 habitantes a 1 de julio de 2026, el valor máximo de la serie histórica, según la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este jueves. Supone, por tanto, un nuevo récord de población residente. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado ha sido de 444.205 personas.

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Entre ese grupo,que roza los 10,3 millones de individuos, no todos tienen nacionalidad foránea. De hecho, la población que reside pero vino al mundo fuera del país es mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisición de la nacionalidad española.

Así las cosas, el número de extranjeros residentes en España aumento hasta los 7.437.543, tras haber sumado casi 87.200 personas durante el segundo trimestre del año. La población de nacionalidad española, por su parte, aumentó en casi 17.000 individuos.

El mayor número de nuevos migrantes durante el segundo trimestre de este 2026 fueron de nacionalidad colombiana (con 34.000 llegadas a España), venezolana (23.300) y marroquí (21.100). En cuanto a las nacionalidades más numerosas de los emigrantes que salen de España fueron las mismas, aunque con un cambio en el orden: primero la colombiana (con 11.500 salidas), segunda la marroquí (10.900) y tercera la venezolana (5.900).

El número de hogares se situó en 19.874.860 a 1 de julio de 2026, con un aumento de 58.794 durante el segundo trimestre de 2026.

15.000 habitantes más en Galicia

Centrándose en Galicia contabilizó más de 2,73 millones de habitantes a 1 de julio del 2026, lo que supone 15.033 personas más que un año antes (un aumento del 0,55 %), según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Ese aumento se produce gracias a la llegada de migrantes, ya que la población de nacionalidad extranjera en Galicia sumó 19.430 personas en los últimos 12 meses, llegando a más de 203.000, mientras que los de nacionalidad española bajaron en 4.397 personas, quedando en más de 2,53 millones. Solo en el último trimestre la Comunidad creció en 4.516 personas, un 0,16% más.

La población creció en todas las comunidades autónomas. En concreto, la Comunidad valenciana (0,43 %), Islas Baleares (0,36 %), Principado de Asturias (0,29 %) y Murcia (0,29 %) experimentaron los mayores aumentos de población. También se sitúan por encima de la media de aumento poblacional, que es 0,21 %- Aragón (0,28 %), Castilla-La Mancha (0,28 %) y Cataluña (0,27 %).

Por debajo de esa media estatal crecieron Cantabria (0,20 %) Comunidad de Madrid (0,18 %) Galicia (0,17 %) Castilla y León (0,14 %) Melilla (0,13 %) Comunidad Foral de Navarra (0,12 %) País Vasco (0,12 %) Andalucía (0,10 %) Ceuta (0,09 %), La Rioja (0,09 %) Extremadura (0,05 %) y Canarias (0,03 %).