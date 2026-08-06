Detienen al autor de un atropello intencionado en el que murió un hombre en Bertamiráns

Los servicios de emergencia, junto al varón atropellado en Bertamiráns PROTECCIÓN CIVIL DE AMES

La Guardia Civil detuvo a primera hora de la tarde de este miércoles a un hombre como presunto autor de un atropello intencionado ocurrido la pasada madrugada en la travesía de A Peregrina, en Bertamiráns, en el municipio de Ames. La víctima, otro hombre al que el conductor conocía antes del suceso, falleció de madrugada.

El 112 recibió el primer aviso informando del suceso pasada la una de la madrugada. Hasta el punto se desplazaron efectivos de Protección Civil de Ames, Policía Local, Guardia Civil y del 061, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y otra medicalizada, ante la gravedad de las heridas que había sufrido el atropellado. Fue ese último vehículo el que lo trasladó al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), donde acabó falleciendo en la madrugada de ayer.

Distintas fuentes apuntan que los hombres implicados en el suceso se conocían previamente. Tras una fuerte discusión, uno de ellos habría atropellado intencionadamente a la víctima, dándose posteriormente a la fuga. Efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil procedieron a su detención, que se produjo en la tarde de ayer. Aunque la investigación continúa abierta, el instituto armado confirmó que se le investiga por un presunto delito de homicidio doloso.

La Policía Local de Ames instruyó también las primeras diligencias sobre el suceso al haber tenido lugar el suceso en el casco urbano, pasando la investigación al instituto armado tras constatarse que podía tratarse de un delito.