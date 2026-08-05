La UDC prepara un proyecto para ofrecer grados en la Universidad de Tecnología de Anhui y obtener tanto titulación china como gallega

Encuentro de representantes de la UDC con representantes de la universidad china de Anhui

La Universidade da Coruña (UDC) está avanzando en un proyecto de cooperación educativa con la Universidad de Tecnología de Anhui, de China, a través del que se impartirían titulaciones reconocidas tanto por el sistema educativo español como por el chino. El plan inicial contempla ofrecer tres grados, todos del ámbito de la ingeniería. Los cuatro años de estudios se cursarían en la universidad situada en la ciudad china de Ma'anshan, pero a su término se obtendría tanto la titulación de la Universidad de Anhui como de la UDC.

Por el momento, la propuesta se dirige a los títulos de Enxeñaría Mecánica, Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática y Ciencia e Enxeñaría de Datos. El plan de estudios diseñado para cada una de ellas combinaría los requisitos académicos que establece el sistema educativo chino con la totalidad de las asignaturas troncales y los estándares académicos de la universidad gallega.

Según explican desde la UDC, esta iniciativa permitiría desarrollar el programa informativo íntegramente en el campus chino «sen que o estudantado precise desprazarse ao estranxeiro durante os seus estudos». Indican que se busca así facilitar el acceso a una formación universitaria «de carácter internacional e a dobre titulación, reducindo as barreiras económicas, lingüísticas e de adaptación asociadas á mobilidade internacional de longa duración».

Desde la universidad coruñesa consideran que la colaboración entre la UDC y la universidad de Anhui podría abrir nuevas vías de cooperación académica y científica, incluida la posibilidad de desarrollar programas conjuntos de máster, codirección de tesis de doctorado o creación de laboratorios y plataformas de investigación compartidas.

De momento, el proyecto está pendiente de aprobación por parte de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP y por el ministerio de educación chino.