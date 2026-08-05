A Toxa tiene el alquiler semanal veraniego más alto de Galicia y Burela el más bajo

Isla A Toxa en O Grove. JANET GONZALEZ VALDES

Alquilar una vivienda vacacional en la costa gallega este agosto tendrá un coste medio de 1.169 euros semanales, 184 euros por debajo de la media nacional, situada en 1.353 euros. En el conjunto de España, este alquiler será, de media, un 6,5 % más caro que en el 2025, según los datos del nuevo informe sobre los precios del alquiler semanal en las principales zonas de costa españolas elaborado por Grupo Tecnitasa. La subida confirma que el mercado vacacional continúa al alza, aunque lo hace en un escenario de mayor moderación en el crecimiento medio nacional respecto al ejercicio anterior. La diferencia entre los alquileres más altos y las rentas más económicas continúa siendo muy significativa. En las ubicaciones más exclusivas, con mayor demanda turística y una oferta más limitada, los precios siguen alcanzando niveles elevados.

El importe más alto del informe vuelve a localizarse en Puerto Banús, en Marbella (Málaga), donde un piso de 110 metros cuadrados alcanza los 3.800 euros semanales. Mientras que el precio más bajo se localiza en Playa Murallón, en Tapia de Casariego (Asturias), donde un apartamento de 55 metros cuadrados alcanza los 560 euros semanales. En el extremo opuesto dentro de Galicia, el precio más bajo se encuentra este año en Burela, en Lugo, donde un apartamento de 75 metros cuadrados alcanza los 700 euros semanales. En la parte alta de la comunidad, Illa da Toxa en O Grove, en Pontevedra, registra el importe más elevado, con un apartamento de 80 metros cuadrados por 2.950 euros semanales.

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«El mercado del alquiler vacacional en costa sigue mostrando una fuerte sensibilidad a la ubicación, la superficie, la tipología del inmueble y la cercanía real a la playa. Los datos de este año reflejan que la presión sobre los precios continúa, pero también apuntan a una cierta normalización del ritmo de crecimiento», afirma Fernando García Marcos, director técnico de Grupo Tecnitasa. Sobre esto, añade que «no estamos viendo, con carácter general, los repuntes de mayor intensidad registrados en ejercicios anteriores, sino una subida más contenida en el promedio nacional».

El mapa de las subidas es cambiante y Galicia se sitúa en un tramo de crecimiento moderado. Este año, las mayores subidas se concentran en Granada, Castellón, Cádiz, Alicante, Valencia, Murcia y Tarragona, provincias que registran incrementos superiores al 8 % en el alquiler semanal en costa. En un segundo grupo se sitúan Barcelona, Almería, Las Palmas, Vizcaya, Girona, Baleares y Guipuzkoa, con subidas de entre el 5 % y el 8 %.

Por debajo de ese umbral aparecen A Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Lugo, Pontevedra y Huelva, donde los incrementos se mueven entre el 2 % y el 5 %. Este comportamiento resulta especialmente relevante en el caso de Galicia, que sitúa a sus tres provincias costeras en este tramo de subidas moderadas.

En Pontevedra, Sanxenxo concentra también algunos de los importes más altos de la comunidad, con un piso de 110 metros cuadrados en primera línea de playa por 2.500 euros semanales. En A Coruña, la Playa de Riazor y Santa Cruz-Bastiagueiro, en Oleiros, alcanzan los 1.500 euros semanales. En Lugo, Ribadeo se sitúa en 1.250 euros y Foz, en la playa de Rapadoira, alcanza los 1.200 euros semanales.

Por su parte, Asturias, Cantabria y Málaga muestran una escasa variación respecto al año anterior. «Un año más, nuestro informe confirma que la oferta de alquiler vacacional en costa en España es muy heterogénea, tanto por localización como por características de los inmuebles», transmiten desde Tecnitasa. En el 2026, además, observamos un cambio en la distribución territorial de las subidas. Algunas provincias que el año pasado se situaban en los tramos más altos moderan ahora su evolución, mientras que otros mercados, especialmente en el arco mediterráneo, ganan protagonismo y pasan a concentrar los mayores incrementos.

«Esto refleja un mercado dinámico, en el que la presión sobre los precios no desaparece, sino que se redistribuye entre distintas zonas de costa», declara José María Basañez, presidente del Grupo. La comparativa con el ejercicio anterior muestra también un cambio en la distribución territorial de las subidas. En 2025, Cádiz y Málaga se situaban en el tramo de incrementos superiores al 12 %. En 2026, Cádiz ha disminuido el incremento de precios y se sitúa en el tramo superior al 8 %, donde le acompañan provincias del arco mediterráneo y del sur peninsular.

En el informe anterior, estas provincias se situaban en tramos inferiores o de escasa variación, por lo que los datos apuntan a un mayor dinamismo de estos mercados este año. En sentido contrario, algunas provincias que en 2025 aparecían en tramos de incremento más elevado muestran ahora una evolución más moderada. Es el caso de A Coruña y Lugo, que pasan del tramo de entre el 6 % y el 12 % al de entre el 2 % y el 5 %. También Barcelona, Girona y Vizcaya, que en 2025 se situaban entre el 6 % y el 12 %, aparecen ahora en el tramo de entre el 5 % y el 8 %.