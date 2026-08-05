El sistema de protección gallego recibió a 139 menores migrantes no acompañados del reparto del Gobierno

Sara Pérez Peral
Sara Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

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Migrantes en la playa del Trampolín de Ceuta, este miércoles por la mañana
Migrantes en la playa del Trampolín de Ceuta, este miércoles por la mañana Gabriela Sardá Núñez | EUROPAPRESS

El conselleiro de Presidencia advierte sobre Ceuta: «Non podemos ver como chegan irremediablemente nenos e non se fai nada, e despois téntase trasladar o custe ás comunidades»

05 ago 2026 . Actualizado a las 14:04 h.

Después de la llamada de auxilio de Ceuta, las comunidades han ido pronunciándose sobre el traslado a sus sistemas de protección de los menores migrantes no acompañados que saturan los recursos de acogida de la ciudad autónoma, con más de mil niños

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