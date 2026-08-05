El sistema de protección gallego recibió a 139 menores migrantes no acompañados del reparto del Gobierno
REDACCIÓN / LA VOZ
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El conselleiro de Presidencia advierte sobre Ceuta: «Non podemos ver como chegan irremediablemente nenos e non se fai nada, e despois téntase trasladar o custe ás comunidades»05 ago 2026 . Actualizado a las 14:04 h.
Después de la llamada de auxilio de Ceuta, las comunidades han ido pronunciándose sobre el traslado a sus sistemas de protección de los menores migrantes no acompañados que saturan los recursos de acogida de la ciudad autónoma, con más de mil niños