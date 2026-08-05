El Sergas publica el decreto que potencia la atención primaria al depender directamente de las gerencias

Centro de salud Rosalía de Castro, en Vigo Noa Pais

El Sergas ha publicado en el portal de transparencia el proyecto de decreto que modifica la estructura de las áreas y distritos sanitarios de Galicia. Se trata de una norma que establece el nuevo organigrama en las siete gerencias, y traslada el cambio que se hizo ya en la Consellería de Sanidade al crear una nueva dirección de atención primaria.

Las siete áreas tendrán por lo tanto una dirección de atención primaria, que dependerá directamente de las respectivas gerencias. El objetivo es reforzar este nivel asistencial, y sus funciones serán gestionar la demanda de servicios sanitarios, supervisar las agendas y coordinar los recursos, entre otras. También la dirección de enfermería pasará a depender directamente de la gerencia. El hecho de que estos dos órganos pasen a estar ligados al máximo responsable del área sanitaria desvirtúa el puesto de director asistencial, que coordinaba estos recursos y prestaciones. Desaparece, por lo tanto, y se crea una vicegerencia.

Este refuerzo de la primaria forma parte de la transformación que la Xunta quiere inyectar a este nivel asistencial, dándole más autonomía. No obstante, hay que recordar que antes de la llegada de Feijoo había dos gerentes en cada área sanitaria, uno de primaria y otro de hospitalaria, que modificó el expresidente tras su llegada a la Xunta.

El decreto también incluye la creación del Centro de Protonterapia de Galicia, que se espera que atienda a los primeros pacientes de la sanidad pública a principios del 2027, como unidad asistencial de alta especialización y con un puesto directivo específico.