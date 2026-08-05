Política Social excluye de las ayudas del Bono Concilia los campamentos municipales, además de los de la Xunta

Campamento urbano en Ourense RAÚL ESTÉVEZ

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha confirmado este miércoles que el plazo para solicitar el Bono Concilia Familia se abrirá en la primera semana de septiembre. A través de este programa se conceden ayudas económicas a padres y madres trabajadores para sufragar recursos de atención a menores de 4 a 13 años durante los períodos vacacionales o en momentos de necesidad puntual.

La convocatoria tendrá este año una novedad. No se darán ayudas para sufragar el gasto de iniciativas de conciliación financiadas por Administraciones públicas. Así lo recogerá la orden que se publicará en el Diario Oficial de Galicia, según han confirmado fuentes la consellería. Esto implica que no se podrá solicitar subvención para lo pagado por campamentos municipales. Tampoco se incluyen los organizados por la propia Xunta, que ya fueron excluidos en la convocatoria del año pasado.

Según explicó Fabiola García este miércoles durante una visita a un campamento de surf en Muxía, la convocatoria de este año contará con un presupuesto de 2,6 millones de euros. Las familias podrán optar a ayudas de hasta 500 euros para quienes contraten un servicio de cuidado a domicilio y de hasta 200 euros para quienes recurran a servicios externos como campamentos o ludotecas u otros servicios autorizados por Política Social e Igualdade.

El objetivo, indicó la conselleira, es ayudar a las familias en las que trabajan ambos progenitores, o uno en el caso de los hogares monoparentales, a sufragar los costes adicionales en la atención de sus hijos durante períodos no lectivos o cuando alguna circunstancia puntual impida que sea cuidado por miembros de la unidad familiar (enfermedad del menor, enfermedad del cuidador habitual, necesidad del progenitor de acudir a cursos o entrevistas de trabajo o cuidado puntual de algún pariente de hasta segundo grado).

La subvención cubre hasta el 75 % del servicio, aunque se ampliará a la totalidad del gasto para familias numerosas, monoparentales, acogedoras, en guarda con fines adoptivos, con hijos con discapacidad superior al 33 % o en caso de víctimas de violencia de género.