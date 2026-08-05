El Gobierno invita a la Xunta a negociar el traspaso de la AP-9 con el marco legal que rechaza

Vista del peaje de Fene, en la autopista AP-9. JOSE PARDO

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, invitó hoy miércoles a la Xunta a negociar el traspaso de la AP-9 en el marco de una comisión mixta, con acuerdo a la ley para la transferencia de la vía, que acaba de entrar en vigor.

El Ejecutivo gallego reclamó ayer la convocatoria de una comisión bilateral para «discutir e aclarar» las condiciones de la transferencia. Su presidente, Alfonso Rueda, insistió en que debe reunirse ese organismo antes que la comisión mixta, ya que esta última no puede modificar aspectos de la ley que recoge el traspaso, con la que la Xunta discrepa.

Blanco insistió en que «o que temos que facer» es abrir una negociación que se iniciará «cando o teñan a ben» y ha apelado al sistema de la comisión mixta, en el que se verá cómo se efectúa el traspaso.

El delegado del Gobierno también se refirió a la negociación abierta para la transferencia de competencias como los permisos de trabajo a extranjeros. Afirmó que se están «ultimando cuestión técnicas» y consideró que pasado agosto podrán cerrarse acuerdos definitivos.

Blanco compareció en la sede de la Delegación del Gobierno en A Coruña para hacer balance de la gestión del Ejecutivo en el último año y desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia.

Afirmó como una «verdade incontesable» que Galicia está «mellor que no 2018» y lo atribuyó a que el Gobierno ha situado la comunidad entre «as súas prioridades dende o primeiro momento».

Destacó que las transferencias de fondos a las arcas gallegas han alcanzado los 10.909 millones de euros, «un 59 % máis que nos últimos orzamentos aprobados polo Goberno de Mariano Rajoy». Añadió que la nueva propuesta de financiación añadiría 587 millones más al año y recordó que la Xunta puede acogerse a la condonación de la deuda que ascendería a 4.010 millones de euros.

Ante las negativas de la Xunta, afirmó que «é bo ter menos débeda e recibir case 600 millóns maís ao nao», se preguntó qué alternativa propone San Caetano y recordó a su presidente, Alfonso Rueda, que «rexeitar non é gobernar».

Blanco también destacó que la tasa de paro cayó al 7,9 %, «a cifra máis baixa da historia recente» y señaló la «revolución industrial» que vive la comunidad con la llegada de la planta de SAIC o el proyecto de Indra en As Pontes.

También reivindicó la subida de las pensiones y señaló que los jubilados cobran hoy de media 450 euros más que en el 2018. También atribuyó al Ejecutivo central las 48.000 nuevas plazas de FP, la 56.000 becas concedidas a estudiantes gallegos o los 500 millones destinados a políticas de vivienda.

Sobre las infraestructuras, Blanco destacó la inversión prevista en el Corredor Atlántico de ferrocarril de 4.567 millones en los próximos tres años, el plan de reparación de carreteras y los 400 millones invertidos en los puertos y aeropuertos de Galicia.

El delegado añadió que que queda casi un año de legislatura antes de las elecciones generales y pidió a la Xunta «remar na mesma dirección» en beneficio de Galicia.