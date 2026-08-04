Vota y opina: ¿A qué crees que se debe el descenso del gasto medio de los turistas en Galicia?
REDACCIÓN
GALICIA
El sector turístico gallego mejoró su ocupación este 2026, sin embargo se ha encontrado con una reducción del consumo por parte de los viajeros04 ago 2026 . Actualizado a las 12:31 h.
El balance del primer mes de verano deja un sabor agridulce para el turismo en Galicia. Si bien la ocupación media estuvo en el 72,2 % — un punto y medio más que el año pasado—, el gasto por parte de los viajeros experimentó un descenso significativo. «Notamos que el tique medio, sigue bajando. Fue de unos 63 euros diarios, incluidos alojamiento y gastos, cuando antes estaba casi en 90», explica Cesáreo Pardal, presidente del Clúster Turismo de Galicia. Los números revelan un cambio de tendencia, con varios motivos encima de la mesa. Y tú, ¿a qué crees que se debe el descenso del gasto medio de los turistas en Galicia?
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