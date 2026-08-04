Vota y opina: ¿A qué crees que se debe el descenso del gasto medio de los turistas en Galicia?

Un grupo de turistas porta sus maletas en el casco histórico de Santiago XOAN A. SOLER

El balance del primer mes de verano deja un sabor agridulce para el turismo en Galicia. Si bien la ocupación media estuvo en el 72,2 % — un punto y medio más que el año pasado—, el gasto por parte de los viajeros experimentó un descenso significativo. «Notamos que el tique medio, sigue bajando. Fue de unos 63 euros diarios, incluidos alojamiento y gastos, cuando antes estaba casi en 90», explica Cesáreo Pardal, presidente del Clúster Turismo de Galicia. Los números revelan un cambio de tendencia, con varios motivos encima de la mesa. Y tú, ¿a qué crees que se debe el descenso del gasto medio de los turistas en Galicia?

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