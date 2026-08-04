«Os médicos foron claros: se me pica unha avespa no pescozo e non me pincho rápido, morro»
GALICIA
José Luis Cambón sabe dende hai 15 anos que é alérxico aos insectos despois dunha picadura que o levou ao Chuac: «Cheguei vivo polos pelos»05 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
José Luis Cambón Ramilo ten 59 anos e vive na parroquia de Erboedo, no concello da Laracha. Hai 15 anos, os médicos diagnosticáronlle alerxia a todo tipo de mosquitos. Foi precisamente a raíz dunha picadura: «Quiteime a roupa de traballo e cando me fun vestir de novo notei que algo me picara no pescozo». Non lle deu importancia ata que comezou a incharse e a ter problemas para respirar. «Cheguei vivo polos pelos ao Chuac, apenas era xa capaz de respirar», conta. As probas posteriores confirmaron que era alérxico a todo tipo de mosquitos.
Dende entón, este traballador municipal do Concello da Laracha anda con moitas precaucións. «Os médicos foron moi claros comigo: se me pica unha abella, unha velutina ou unha avespa no pescozo e non me pincho rápido, morro», subliña. Por iso sempre que vai traballar o fai protexido: «Levo medicamentos e unha inxección de emerxencia. Tamén teño unha segunda inxección no coche polo que poida pasar».
O seu maior medo é cando ten que desbrozar preto dos ríos: «Teño pánico porque as velutinas antes construían os niños nas árbores, sobre todo nas copas, pero agora fano preto dos ríos porque teñen a auga. E como pase a desbrozadora e toque un niño, teño problemas». Pola súa experiencia laboral, José Luis di que as velutinas volvéronse moito «máis intelixentes». E argumentou: «Saben onde construír os niños e ademais fano en zonas de moi pouca visibilidade. Logo pasas ti coa máquina ou a desbrozadora e méteste nun problema».
José Luis Cambón lembra cando hai uns cinco anos sufriu a picadura dun insecto na fronte: «Paseino moi mal, pero levaba comigo a inxección e, por sorte, todo quedou nun susto». Estes días traballa no arranxo do paseo fluvial de Gabenlle e no de San Román de Cabovilaño, pero procura traballar con moito coidado e fixándose en todo o que acontece ao seu redor, xa que «un simple mosquito de río» pódelle facer moito dano se lle pica.
O que si ten claro este home é que a incidencia da velutina este ano vai a máis en comparación con outros anos: «Hai moita máis e hai que ter moito coidado porque a maior parte dos niños atópanse no chan, xunto aos ríos». Os apicultores galegos advertiron, dende a Asociación Galega de Apicultura, que este será «o peor ano desde que chegou a velutina a Galicia», no 2012.