«Os médicos foron claros: se me pica unha avespa no pescozo e non me pincho rápido, morro»

T. L. CARBALLO / LA VOZ

GALICIA

José Luis Cambón Ramilo xunto coa súa inxección de emerxencia, que leva sempre con el
José Luis Cambón Ramilo xunto coa súa inxección de emerxencia, que leva sempre con el ANA GARCÍA

José Luis Cambón sabe dende hai 15 anos que é alérxico aos insectos despois dunha picadura que o levou ao Chuac: «Cheguei vivo polos pelos»

05 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

José Luis Cambón Ramilo ten 59 anos e vive na parroquia de Erboedo, no concello da Laracha. Hai 15 anos, os médicos diagnosticáronlle alerxia a todo tipo de mosquitos. Foi precisamente a raíz dunha picadura: «Quiteime a roupa de traballo e cando me fun vestir de novo notei que algo me picara no pescozo». Non lle deu importancia ata que comezou a incharse e a ter problemas para respirar. «Cheguei vivo polos pelos ao Chuac, apenas era xa capaz de respirar», conta. As probas posteriores confirmaron que era alérxico a todo tipo de mosquitos.

Dende entón, este traballador municipal do Concello da Laracha anda con moitas precaucións. «Os médicos foron moi claros comigo: se me pica unha abella, unha velutina ou unha avespa no pescozo e non me pincho rápido, morro», subliña. Por iso sempre que vai traballar o fai protexido: «Levo medicamentos e unha inxección de emerxencia. Tamén teño unha segunda inxección no coche polo que poida pasar».

O seu maior medo é cando ten que desbrozar preto dos ríos: «Teño pánico porque as velutinas antes construían os niños nas árbores, sobre todo nas copas, pero agora fano preto dos ríos porque teñen a auga. E como pase a desbrozadora e toque un niño, teño problemas». Pola súa experiencia laboral, José Luis di que as velutinas volvéronse moito «máis intelixentes». E argumentou: «Saben onde construír os niños e ademais fano en zonas de moi pouca visibilidade. Logo pasas ti coa máquina ou a desbrozadora e méteste nun problema».

José Luis Cambón lembra cando hai uns cinco anos sufriu a picadura dun insecto na fronte: «Paseino moi mal, pero levaba comigo a inxección e, por sorte, todo quedou nun susto». Estes días traballa no arranxo do paseo fluvial de Gabenlle e no de San Román de Cabovilaño, pero procura traballar con moito coidado e fixándose en todo o que acontece ao seu redor, xa que «un simple mosquito de río» pódelle facer moito dano se lle pica.

O que si ten claro este home é que a incidencia da velutina este ano vai a máis en comparación con outros anos: «Hai moita máis e hai que ter moito coidado porque a maior parte dos niños atópanse no chan, xunto aos ríos». Os apicultores galegos advertiron, dende a Asociación Galega de Apicultura, que este será «o peor ano desde que chegou a velutina a Galicia», no 2012.