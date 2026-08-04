El sector turístico gallego mejora su ocupación, pero se reduce el gasto

Con la maleta por el Obradoiro: Aunque había pesimismo entre los hoteleros de Santiago, julio dejó una ocupación del 80 %, muy por encima del 72 % del año pasado. Como curiosidad, las primeras semanas del mes fueron mejores que las últimas, pese a ser plenas Festas do Apóstolo SANDRA ALONSO

Ciudades muy concurridas. Playas llenas. Aldeas con caras nuevas parapetadas tras cámaras de fotos. La sensación de que los viajeros llenan Galicia es corroborada por el sector turístico. Los números redondos del mes de julio