El sector turístico gallego mejora su ocupación, pero se reduce el gasto

Mónica Pérez Vilar
mónica p. vilar REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Con la maleta por el Obradoiro: Aunque había pesimismo entre los hoteleros de Santiago, julio dejó una ocupación del 80 %, muy por encima del 72 % del año pasado. Como curiosidad, las primeras semanas del mes fueron mejores que las últimas, pese a ser plenas Festas do Apóstolo
Con la maleta por el Obradoiro: Aunque había pesimismo entre los hoteleros de Santiago, julio dejó una ocupación del 80 %, muy por encima del 72 % del año pasado. Como curiosidad, las primeras semanas del mes fueron mejores que las últimas, pese a ser plenas Festas do Apóstolo SANDRA ALONSO

«O positivo é que a xente segue viaxando, aínda que teña que apertar o cinto», destacan desde la asociación de profesionales de la Costa da Morte

04 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Ciudades muy concurridas. Playas llenas. Aldeas con caras nuevas parapetadas tras cámaras de fotos. La sensación de que los viajeros llenan Galicia es corroborada por el sector turístico. Los números redondos del mes de julio

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete