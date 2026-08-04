El sector turístico gallego mejora su ocupación, pero se reduce el gasto
REDACCIÓN / LA VOZ
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«O positivo é que a xente segue viaxando, aínda que teña que apertar o cinto», destacan desde la asociación de profesionales de la Costa da Morte04 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Ciudades muy concurridas. Playas llenas. Aldeas con caras nuevas parapetadas tras cámaras de fotos. La sensación de que los viajeros llenan Galicia es corroborada por el sector turístico. Los números redondos del mes de julio