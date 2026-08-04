Las nuevas listas de selección temporal del Sergas cuentan con 941 médicos de familia

Una de las categorías es la de técnicos en salud, médicos sin especialidad; en la foto la unidad técnica de atención primaria del Sergas Paco Rodríguez

A partir de mañana 5 de agosto entran en vigor los nuevos listados de selección temporal de varias categorías del Sergas. Estas listas se actualizan periódicamente para que los profesionales incorporen sus últimos méritos y se inscriban aquellos que acaban de obtener la titulación. La Xunta ha publicado la nueva relación de inscritos en once categorías: médico de familia, enfermero especialista en cinco áreas —pediatría, enfermería familiar, salud mental, trabajo y obstetricia (matrón)—, médico de urgencias hospitalarias, médico asistencial del 061, médico coordinador del 061, pediatra de atención primaria y técnico de salud en atención primaria. En total hay 4.018 inscritos, de los que el 13,32 % son nuevos en relación al anterior proceso.

Medicina de familia es el grupo más numeroso, con 941 profesionales. Que estén en las listas de selección temporal no quiere decir que no trabajen, simplemente que no tienen plaza fija. La mayoría, por no decir todos, están ocupando vacantes o contratos temporales. Hay también 804 enfermeros especializados en enfermería familiar, 600 admitidos en la categoría de médico de urgencias hospitalarias y 526 matrones.

De las nuevas inscripciones, destacan las de medicina de familia (146 de las 941 totales) y las 156 de enfermería familiar y comunitaria.