Los nuevos investigadores predoctorales y posdoctorales con contratos de la Xunta cobrarán hasta 2.550 euros brutos al mes

Investigadores del CiMUS de la USC, en una imagen de archivo. Sandra Alonso

Las universidades gallegas y otros organismos de la comunidad contarán el próximo curso con 172 investigadores predoctorales y posdoctorales que realizarán su carrera académica con los contratos financiados por la Xunta. De esos 172 estudiantes, 102 estarán en la etapa inicial de la carrera investigadora, que desarrollarán durante cuatro años con la aportación mensual que recibirán de la Consellería de Educación y que asciende, en la etapa final, a 2.550 euros brutos al mes. Otros cincuenta continuarán el trabajo como doctorandos o investigadores posdoctorales. La Universidade de Santiago (USC), con 55 estudiantes, es la que más contratos recibe, seguida de la UVigo (18) y de la UDC (22).

Estas ayudas, que se conceden en forma de contratos, tienen cuatro años de duración e incluyen estancias de tres meses en el extranjero. Durante ese tiempo, la ayuda mensual va aumentando. Los primeros dos años asciende a 24.600 euros brutos anuales, el tercer año llega a los 25.200 euros y el cuarto año alcanza los 30.600. Esto es, 2.550 brutos al mes si se divide la cuantía en doce mensualidades.

Esta convocatoria, según recuerdan desde la Xunta, también cuenta con un período de orientación posdoctoral, dotado con un importe máximo de 31.500 euros anuales y destinados a las personas que lean la tesis de doctoramiento antes de finalizar la duración máxima del contrato. En esta situación estarán a partir de septiembre 102 investigadores, de los cuales 90 arrancarán el curso en las universidades gallegas y el resto en entidades de investigación tecnológica, sanitaria o biomédica, como el CSIC o el Centro de Supercomputación de Galicia.

Por otro lado están los alumnos con ayudas posdoctorales. En ese caso, la Xunta destina a las universidades ayudas para que contraten a personas recién doctoradas que quieran formarse en sus centros para potenciar su carrera y realizar estancias de investigación en el extranjero. Durante los primeros tres años del contrato posdoctoral, los beneficiarios recibirán una beca de 32.800 euros al año en concepto de salario y costes sociales. A mayores, cobrarán un complemento por cada mes de estancia en el extranjero según la zona de destino. Durante la segunda fase, los beneficiarios cobrarán 50.900 euros al año durante todo el período, de los cuales 39.900 euros son en concepto de salario y costes sociales, y el resto son complementos para establecer una línea propia de investigación. La Xunta destaca los 30 millones de euros que desembolsa para financiar estos contratos.