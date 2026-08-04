El informe sobre el ancho de vía que el Gobierno remitió a Bruselas ignora la singularidad de la línea gallega de alta velocidad

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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Cambiador de ancho de Taboadela
Cambiador de ancho de Taboadela SANTI M. AMIL

La Xunta y el Gobierno socialista asturiano rechazan que sus corredores estén condenados a operar en ibérico indefinidamente

04 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La Comisión Europea ya cuenta con el informe de coste/beneficio sobre la posibilidad de acometer un cambio al ancho de vía internacional o estándar en la totalidad o en parte de la red ferroviaria española.

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