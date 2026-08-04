El Gobierno central asigna 1,4 millones de euros a Galicia para reconstruir las zona afectadas por los incendios del año pasado

Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia

El Gobierno central ha asignado 1,4 millones de euros a Galicia para la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios del verano pasado. El reparto de fondos figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que este martes publica una resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para financiar actuaciones de reparación de infraestructuras municipales y de la red viaria provincial afectadas por los incendios forestales y otras emergencias de protección civil registradas entre el 23 de junio y el 25 de agosto del 2025.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, resaltó que estas ayudas reflejan el «compromiso» del Ejecutivo nacional con Galicia, que es la comunidad que más fondos recibe en este reparto. «Estas axudas reflicten a colaboración permanente coas administracións locais para restablecer os servizos públicos e reparar os danos sufridos», ha remarcado.

Estas ayudas permiten cofinanciar el 50 % del coste subvencionable de las actuaciones, que supondrán una inversión global en la comunidad de cerca de tres millones de euros. La provincia de Ourense concentra la mayor parte de la inversión, con 1,3 millones de euros para 28 actuaciones en concellos como A Veiga, Carballeda de Avia, Cualedro, Monterrei, Verín, Oímbra, Avión, Laza, Manzaneda, Petín, Rubiá, San Cibrao das Viñas, Chandrexa de Queixa o A Mezquita.

A la provincia de Pontevedra se destinan unos 106.000 euros, que servirán para actuar en A Cañiza y Vilaboa.Por su parte, A Coruña recibirá algo más de 43.000 euros para una intervención en el municipio de Ponteceso.

En el conjunto del Estado, el Gobierno destina casi 3,75 millones de euros para financiar esa recuperación de infraestructuras municipales y de la red viaria provincial en los territorios declarados como zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil.

Pedro Blanco quiso destacar el trabajo de la Delegación y las Subdelegaciones del Gobierno en Galicia para tramitar estas subvenciones, colaborando en la comprobación y validación de las solicitudes presentadas por las entidades locales para garantizar una distribución «rigorosa e transparente» de los fondos públicos. «Seguimos traballando para dar resposta con feitos aos concellos, empresas e persoas afectadas polos lumes, cun investimento que xa suma preto de 23 millóns de euros en Galicia entre obras e axudas», ha dicho el representante del Ejecutivo central en la comunidad.