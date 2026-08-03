Funcionarios habilitados de la Xunta podrán usar la firma electrónica del usuario para ayudarle en trámites digitales

Los trámites digitales, en la foto el registro de la Xunta, en San Caetano, suponen un problema para algunos ciudadanos PACO RODRÍGUEZ

El personal de la Xunta —e incluso de otras administraciones— podrá hacer gestiones y firmar electrónicamente documentos en nombre de usuarios que den su consentimiento por no disponer de habilidades o medios digitales. El Consello de la Xunta aprobó el decreto que regula el registro del personal funcionario habilitado, trabajadores que se encargarán de ayudar a las personas que o bien no tienen medios o los conocimientos suficientes para relacionarse digitalmente con las administraciones. Este personal será el que atiende de forma presencial en las oficinas de la Xunta, el que se encarga de expedir copias auténticas y también, si así se recoge en un convenio, trabajadores del resto de administraciones públicas gallegas, es decir, concellos y diputaciones.

La persona que precise este servicio tendrá que solicitarlo y dar su consentimiento expreso para cada una de las actuaciones a través de un formulario. El empleado público habilitado podrá emplear la identificación y la firma electrónica del usuario si este ha dado su permiso, pero no acceder al contenido de la documentación ni comprobar su veracidad. El registro estará operativo a los tres meses de la entrada en vigor del decreto, veinte días después de su publicación en el DOG.

Las administraciones permiten cada vez más trámites digitales, pero aunque, apuntó Rueda, «a fenda dixital é cada vez máis estreita», sigue habiendo ciudadanos a quienes este tipo de tecnologías les supone una enorme dificultad. El servicio permitirá así que los funcionarios habilitados hagan gestiones telemáticas en nombre de quien lo solicite: «teñen que ser persoas que cheguen a unha sede administrativa da Xunta, teñan que presentar documentación de modo electrónico e que precisen a asistencia dun funcionario», resumió. El trabajador realizará los trámites online usando la identificación de la persona.

Hasta ahora, los funcionarios públicos ya podían asesorar a aquellas personas con dificultades para manejarse en los trámites electrónicos, pero no realizar ninguno por ellas. Cuando entre en vigor el decreto sí podrán hacerlo, por ejemplo con la firma electrónica, siempre con seguridad jurídica y el consentimiento expreso del ciudadano.