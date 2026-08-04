Calvo vuelve a pedir al Gobierno una comisión bilateral para transferir la AP-9

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, a la izquierda. A la derecha, la diputada del PSdeG Patricia Otero

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, volvió a defender este martes la petición al Gobierno para que convoque una comisión bilateral para abordar la ley de traspaso de la AP-9 a Galicia. Calvo entiende que hay «lagoas» en el texto aprobado por PSOE, BNG y Sumar en el Congreso y que es necesario tratar de resolver las diferencias en torno a la normativa para evitar «hipotecas presentes e futuras».

«Queremos aclarar cales son os termos reais desa transferencia, cales son os problemas aos que nos podemos enfrontar e se o Goberno vai responder a eses problemas», aseveró. Estas explicaciones, sin embargo, no convencen al PSdeG. La diputada Patricia Otero criticó la decisión de reclamar una comisión bilateral antes de negociar el traspaso en la Comisión Mixta. «A Xunta debe deixarse de escusas e negociar porque as condicións están claras na lei», remarcó.

«Xa que non se opuxeron no seu día á prórroga da concesión que fixo o Goberno de Aznar e tampouco se opuxeron á privatización da autoestrada que tamén fixo o Partido Popular, é o momento de que se poñan ao lado da cidadanía e non bloqueen a Comisión Mixta de Transferencias», reclamó

Permisos de trabajo a extranjeros

Sobre las autorizaciones iniciales de trabajo a personas extranjeras, el conselleiro Calvo ratificó, al igual que hizo Rueda en la pasada jornada, que espera que en septiembre se pueda cerrar la transferencia de la competencia. El conselleiro de Presidencia explicó, además, que la Xunta ha recibido la última propuesta del Gobierno en relación a los medios, tras estar en desacuerdo con las previas.