El BNG reclama a la Xunta «un xiro de 180 graos» en su política universitaria

El diputado del BNG Daniel Castro, este martes en el Parlamento BNG | EUROPAPRESS

El diputado del BNG en el Parlamento Daniel Castro pidió este martes a la Xunta que incremente los fondos para financiar las universidades públicas gallegas hasta alcanzar un 1,5 % del PIB autonómico. El nacionalista señaló que Galicia invierte hoy entre un 0,6 y un 0,75 % de su PIB en los centros públicos, lo que según afirmó acaba repercutiendo en su funcionamiento, al tener que «afrontar problemas» para sufragar el coste de los gastos estructurales como el salario de los profesores o el mantenimiento de las instalaciones.

«Non se pode estar cunha man castigando economicamente a universidade pública e coa outra sinalando os reitores e reitoras», afirmó Castro, que criticó al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, por sus reproches al equipo de gobierno de la Universidade da Coruña tras detectar un remanente negativo en las cuentas de la entidad. El diputado apuntó que Rodríguez «podería exercer como conselleiro» y abordar otras cuestiones como que, por ejemplo, la UDC aún no tenga residencias públicas de estudiantes.

Daniel Castro acusó a la Xunta de «asfixiar» económicamente a las tres universidades públicas gallegas mientras «pon unha alfombra vermella» a los centros privados. En este contexto, denunció que desde el viernes de la semana pasada la Universidad Intercontinental de la Empresa imparte el grado de Enfermería, «como xa pasou anteriormente cos graos de Psicoloxía ou Dereito». Titulaciones que, según afirmó el nacionalista, «xa existen na pública pese a que a lei galega de universidades di taxativamente que non se poden duplicar estudos». «Pero aí está a Consellería de Educación, incumprindo a lei para beneficiar a privada», dijo.

Cuestionan desde el BNG cuántas familias pueden pagar más de 43.000 euros por una titulación y reclaman a la Xunta «un xiro de 180 graos na política universitaria», y eso implica «apoiar clarisimamente a universidade pública», que es la que garantiza la igualdad de oportunidades. «Desgraciadamente o que vemos por parte do Partido Popular é un copia-pega cada vez máis claro da política antiuniversitaria pública que practica Ayuso con ataques directos ás universidades públicas e manga ancha para a privada, incluso a costa de incumprir a lei», denunció Castro.

Por ello, y de cara al Plan Plurianual de 2028-2032, el Bloque exige a la Xunta «unha aposta de país», aumentando la financiación con el objetivo de alcanzar el 1,5 % del PIB. «Defendemos un financiamento xusto, digno que garanta unha universidade pública de calidade, competitiva, vangardista e capaz de dar a mellor formación posible, como leva demostrando sen dúbida algunha a universidade pública galega», aseguró.