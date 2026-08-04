Unos 140 funcionarios serán habilitados para firmar digitalmente por el usuario
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La Xunta prevé que puedan beneficiarse 60.000 gallegos al año del servicio. Se irán acreditando más trabajadores públicos, también de otras entidades04 ago 2026 . Actualizado a las 20:39 h.
La Xunta publicará en breve el decreto que regula el registro de los funcionarios habilitados y la asistencia para la identificación y firma electrónicas. Aprobado en la reunión semanal del Ejecutivo gallego el pasado lunes,