La Xunta reclama al Gobierno una comisión bilateral para negociar el traspaso de la AP-9

Foto de la AP-9 a su paso por Rande (Vigo) M.Moralejo

El Consello de la Xunta acordó este lunes reclamar al Gobierno central una comisión bilateral para negociar la ley orgánica que regula la transferencia de la titularidad y las competencias de la AP-9 a Galicia. Alfonso Rueda, tras la última reunión de su equipo antes de las vacaciones, aseguró que «non se pode facer a transferencia a calquera prezo». Según el informe jurídico analizado en el Consello, la redacción de la ley —publicada el pasado 31 de julio en el BOE— incorpora modificaciones sustanciales respecto a la proposición de ley acordada unánimemente por el Parlamento gallego. Asimismo, rebaja los compromisos económicos que debería asumir el Gobierno estatal, lo que para Rueda supone, «unha transferencia inaceptable nestas condicións».

La comisión bilateral que reclama la Xunta estaría conformada por las dos administraciones y debe ser anterior a cualquier paso, incluida la comisión mixta de transferencias. Otra de las lagunas del texto legislativo recogida en el informe es que presenta dudas sobre su constitucionalidad, ya que no transfiere expresamente las competencias sino que traslada estas atribuciones a un posterior acuerdo de la comisión mixta. Y es que una ley orgánica, apunta este análisis jurídico, debería recoger directamente el contenido esencial del traspaso y la comisión mixta limitarse a ejecutarlo con la transferencia de medios humanos, materiales y económicos.

Rueda confía en que no haya ningún problema para constituir esta comisión bilateral, «na que queremos discutir o cambio das condicións da lei» y llevar a cabo esta demanda histórica.

Los permisos de trabajo, en septiembre

Otro de los traspasos de competencias que negocia actualmente la Xunta es la de los permisos de trabajo a personas extranjeras, lo que permitirá gestionar con mayor agilidad esta documentación, sobre todo en casos de puestos en los que hay demandas y vacantes por cubrir. «Cremos que podemos facer esa xestión con máis axilidade», explicó el presidente de la Xunta, quien se mostró muy optimista sobre el traspaso de competencias, «e agardo que en setembro se poida pechar». En estos momentos se está negociando, porque las propuestas presentadas son a criterio de Rueda mejorables, pero el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya manifestó su predisposición a esta transferencia, que ya tienen otras comunidades.