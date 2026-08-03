La UCO en Galicia: veinte años sitiando al narco

Una información del ECO Galicia permitió interceptar en la ría de Aldán en el 2019 el primer narcosubmarino de la historia en Europa. M.MORALEJO

El catálogo inicial era modesto, apenas quince componentes bajo la jefatura de un oficial con rango de teniente. La realidad de la calle apremiaba, pero la Guardia Civil tomó una decisión estratégica fundamental: priorizar la