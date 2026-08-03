La UCO en Galicia: veinte años sitiando al narco

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Una información del ECO Galicia permitió interceptar en la ría de Aldán en el 2019 el primer narcosubmarino de la historia en Europa.
Una información del ECO Galicia permitió interceptar en la ría de Aldán en el 2019 el primer narcosubmarino de la historia en Europa. M.MORALEJO

El equipo contra el crimen organizado cumple dos décadas de éxitos contra el tráfico de drogas en la comunidad, que se traducen en el temor que genera entre los delincuentes cuando son investigados

03 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El catálogo inicial era modesto, apenas quince componentes bajo la jefatura de un oficial con rango de teniente. La realidad de la calle apremiaba, pero la Guardia Civil tomó una decisión estratégica fundamental: priorizar la

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete