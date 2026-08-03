La UCO en Galicia: veinte años sitiando al narco
VIGO / LA VOZ
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El equipo contra el crimen organizado cumple dos décadas de éxitos contra el tráfico de drogas en la comunidad, que se traducen en el temor que genera entre los delincuentes cuando son investigados03 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El catálogo inicial era modesto, apenas quince componentes bajo la jefatura de un oficial con rango de teniente. La realidad de la calle apremiaba, pero la Guardia Civil tomó una decisión estratégica fundamental: priorizar la