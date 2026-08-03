El PSdeG desconfía de la reforma de la atención primaria anunciada por la Xunta

El portavoz socialista de Sanidade, Julio Torrado, en una intervención en el Parlamento de Galicia PACO RODRÍGUEZ

El diputado autonómico del PSdeG Julio Torrado avisó este lunes del escepticismo de su formación hacia la reforma de la atención primaria sanitaria que anunció la Xunta, cuyos contenidos se detallarán en el próximo mes de septiembre, debido a que desconfían de la «vontade» del Ejecutivo liderado por Alfonso Rueda de aplicar la iniciativa.

Según advirtió el socialista en una rueda de prensa en el Parlamento gallego, en casi 20 años ya se hicieron varios anuncios de este tipo mientras gobernaban los populares en Galicia, siendo la última la que limita a 30 pacientes diarios a los médicos de familia y a 25 a los pediatras.

«O PP quere anuncialo, facelo xa lles custa máis porque para iso hai que ter vontade de facelo», deslizó quien condicionó el apoyo de su partido a este plan a varias medidas concretas y, sobre todo, a un importante aumento presupuestario para este nivel asistencial.

«Galicia é, de todas as comunidades autónomas de España, a segunda que menos dedica á atención primaria», apuntó el diputado del PSdeG al tiempo que tachaba de «imposible» reformar el sistema sin una mayor inversión y pedía la incorporación de nuevos profesionales, una mayor coordinación entre equipos y medidas complementarias destinadas a reducir la carga burocrática sobre los facultativos.

Además, denunció lo que ha definido como «situacións de bastante complexidade no sistema sanitario público en Galicia» durante estas semanas de verano; en las que detecta problemas asistenciales derivados de lo que tacha de mala planificación por parte del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Sobre ello, agregó que le resulta «un pouco triste» que estos episodios sigan sucediendo pese a ser tan previsibles y citó casos como las protestas de usuarios reclamando una «mellor sanidade» en Verín (Ourense), la sobrecarga asistencial en hospitales urbanos como los de A Coruña o Pontevedra y la saturación en zonas vacacionales como O Salnés o A Mariña.

«Dá a sensación de que no verán as primeiras vacacións que se collen no Sergas son as das ganas de traballar», concluyó Torrado sobre los responsables de la gestión sanitaria en Galicia, a quienes responsabiliza del estado del sistema y les ha exigido medidas de calado para resolver esta situación.