Seis de cada diez concellos, afectados por la prealerta de escasez de agua

Estado del embalse de Cachamuíña, que abastece a la ciudad de Ourense. ALEJANDRO CAMBA

La demarcación de la cuenca del Miño-Sil en territorio gallego se encuentra en fase de prealerta por sequía, con nivel amarillo. Así lo declaró la Oficina Técnica de la Sequía (OTS) de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), en una reunión celebrada este lunes. Los técnicos analizaron la situación actual, en la que se constata que hay una reducción del 45 % de los caudales circulantes para lo habitual en el mes de julio. Esta declaración de prealerta por escasez coyuntural afecta a todas las zonas de la demarcación, con la salvedad del Sil Superior, en la provincia de León. Todos los demás cauces de la demarcación, los de Miño Alto, Cabe, Sil Inferior, Baixo Miño y Limia, dentro de la comunidad autónoma gallega, en las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra, están en este escenario de prealerta, que implica la aplicación de más medidas de vigilancia y de control.

Son las entidades locales las competentes en materia de abastecimiento y el organismo estatal hace recomendaciones generales sobre la necesidad de mantener un uso sostenible del agua y de aplicar medidas de ahorro. Son acciones que muchos Concellos gallegos ya están implementando, como evitar el baldeo de calles, el riego de jardines o de campos de deportes, o la eliminación de fuentes, especifican desde la Hidrográfica Miño-Sil.

«Las precipitaciones recogidas en los últimos cinco meses, desde que finalizó el tren de borrascas a final de febrero, han sido inferiores a las habituales: 180 l/m2, un 49 % inferiores a la media de un período marzo-julio, lo que nos obliga a estar atentos y a alentar a las administraciones y a la población en general a hacer un uso responsable y sostenible del agua», dijo el presidente de la CHMS, José Antonio Quiroga. Esta situación coincide con la ocupación más baja en 15 años de los embalses de Galicia Costa, que afecta a 31 concellos por prealerta por sequía.

Escenario de vigilancia

El dirigente indicó que el escenario actual «no es alarmante, pero sí vigilante» y recordó que el organismo de cuenca ya remitió a todos los Ayuntamientos de la demarcación una carta, a principios del mes de julio, en la que se les indicaba la necesidad de tomar medidas para el ahorro de agua. Esa instrucción será ratificada en los próximos días, indica el organismo. Además, la Hidrográfica apunta que durante el mes pasado realizó una campaña de concienciación a través de distintos medios de comunicación, redes sociales y otros emplazamientos.

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Según los datos de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, este año hidrológico, que comenzó el 1 de octubre del 2025, registra una precipitación acumulada de 1.144,6 l/m2, lo que es un 9,9 % superior a la media histórica. Entre los años 1980/81 y 2017/18, la media fue de 1.041,3 l/m2. La precipitación se concentró en cuatro meses, de noviembre a febrero. Así, la Hidrográfica explica que los meses de octubre, marzo, abril, junio y julio de este año hidrológico han sido secos, mientras que los de noviembre, enero y febrero se consideran húmedos.

Con estos datos, y con la situación de prealerta, el presidente de la Confederación Hidrográfica, considera que hay que seguir insistiendo en la mentalización de ahorrar agua: «La adopción de medidas y el concienciar a la población desde los ayuntamientos, al uso racional y responsable del agua, es fundamental siempre, y sobre todo, ante escenarios previsibles de sequía; vigilancia, concienciación y ahorro». Esas son las indicaciones de Quiroga tras la reunión de la OTS.