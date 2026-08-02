El caso de A Xesteira: la unión de recursos guía la gestión del agua del rural
PONTEVEDRA / LA VOZ
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Cuatro comunidades de usuarios de esta zona de Cerdedo Cotobade innovan en el abastecimiento de sus viviendas poniendo fin al minifundismo acuífero03 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La unión hace la fuerza. Así reza uno de los dichos más famosos de la sabiduría tradicional y esta es también la filosofía que impulsa a la mayoría de los vecinos de A Xesteira, una