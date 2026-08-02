El caso de A Xesteira: la unión de recursos guía la gestión del agua del rural

Marcos Gago Otero
Marcos Gago PONTEVEDRA / LA VOZ

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Rosa Faílde, Severino Piñón y Leoncia Ogando en la potabilizadora de su red de suministro de agua
Rosa Faílde, Severino Piñón y Leoncia Ogando en la potabilizadora de su red de suministro de agua Ramón Leiro

Cuatro comunidades de usuarios de esta zona de Cerdedo Cotobade innovan en el abastecimiento de sus viviendas poniendo fin al minifundismo acuífero

03 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La unión hace la fuerza. Así reza uno de los dichos más famosos de la sabiduría tradicional y esta es también la filosofía que impulsa a la mayoría de los vecinos de A Xesteira, una

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