A Xunta financiará as clases de galego no Instituto Español en Londres este curso se o Goberno firma a súa continuidade
REDACCIÓN / LA VOZ
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O conselleiro de Educación declárase sorprendido de que a fórmula coa que se viña financiando o profesorado desde hai máis de trinta anos teña agora problemas xurídicos01 ago 2026 . Actualizado a las 20:54 h.
A Xunta farase cargo do custe que supoña ter profesorado para dar clases de galego no Instituto Español Vicente Cañada Blanch de Londres o vindeiro curso. Ou polo menos, así será sempre e cando o