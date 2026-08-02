A Xunta financiará as clases de galego no Instituto Español en Londres este curso se o Goberno firma a súa continuidade

m. p. v. REDACCIÓN / LA VOZ

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<span lang= gl >O Instituto Español Vicente Cañada Blanch, en Portobello (Londres), nunha imaxe de arquivo</span>
O Instituto Español Vicente Cañada Blanch, en Portobello (Londres), nunha imaxe de arquivo SANTI GARRIDO

O conselleiro de Educación declárase sorprendido de que a fórmula coa que se viña financiando o profesorado desde hai máis de trinta anos teña agora problemas xurídicos

01 ago 2026 . Actualizado a las 20:54 h.

A Xunta farase cargo do custe que supoña ter profesorado para dar clases de galego no Instituto Español Vicente Cañada Blanch de Londres o vindeiro curso. Ou polo menos, así será sempre e cando o

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