El PSdeG acusa a Rueda de «estender unha alfombra vermella» a Vox
GALICIA
Lara Méndez censura que el presidente de la Xunta asuma que Feijoo debería buscar la mayoría con los de Abascal si fuese necesario para gobernar en España02 ago 2026 . Actualizado a las 18:12 h.
La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, atribuyó este domingo al presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, «estender unha alfombra vermella» a la ultraderecha, en referencia a su tolerancia a que el Partido Popular pueda pactar con Vox. «Para o presidente da Xunta pactar coa ultradereita é algo lóxico e que debemos normalizar», dijo la socialista, en referencia a unas declaraciones de Rueda efectuadas esta semana.
En concreto, Méndez se refirió así a las palabras del presidente de la Xunta en una entrevista concedida a Europa Press, en las que dijo que el líder del PP a nivel estatal, Alberto Núñez Feijoo, no logra los apoyos suficientes para gobernar en solitario, está «obligado a conformar mayorías». Unas mayorías en las que podría estar incluido Vox. «Lo lógico», esgrimió Rueda, es que «busque esas mayorías y que se normalicen si son necesarias».
Para la secretaria de Organización del PSdeG, esto supone que el líder de los populares gallegos pretende «normalizar a quen nega a violencia machista, o cambio climático e cuestiona dereitos fundamentais». Algo que choca, a su entender, con que «media Europa estéa levantando un cordón sanitario» ante la ultraderecha.
«Cada vez está máis claro que PP e Vox son o mesmo. Non o dicimos nós, confírmao el cada vez que fala», apuntó la socialista, advirtiendo de que «a porta que abre en Madrid, dá directamente a San Caetano». Por eso conminó a Alfonso Rueda a «explicar aos galegos e galegas que se algún día necesita os votos de Vox, fará exactamente o que hoxe lle recomenda a Feijoo».
Méndez también criticó que el popular reconozca que no comparte muchos de los postulados de Vox y, a pesar de eso, «pídelles paso». «É a definición exacta do PP de hoxe: un partido que sabe perfectamente con quen pacta e xa nin sequera busca escusas», dijo.
La representante del PSdeG también reclamó al presidente de la Xunta que hable del alto precio de la vivienda, las listas de espera o los incendios porque «o seu traballo é gobernar para Galicia, non facer de xefe de campaña nin de telonero para Feijoo e Abascal», remachó.