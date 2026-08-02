El PSdeG acusa a Rueda de «estender unha alfombra vermella» a Vox

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, atribuyó este domingo al presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, «estender unha alfombra vermella» a la ultraderecha, en referencia a su tolerancia a que el Partido Popular pueda pactar con Vox. «Para o presidente da Xunta pactar coa ultradereita é algo lóxico e que debemos normalizar», dijo la socialista, en referencia a unas declaraciones de Rueda efectuadas esta semana.

En concreto, Méndez se refirió así a las palabras del presidente de la Xunta en una entrevista concedida a Europa Press, en las que dijo que el líder del PP a nivel estatal, Alberto Núñez Feijoo, no logra los apoyos suficientes para gobernar en solitario, está «obligado a conformar mayorías». Unas mayorías en las que podría estar incluido Vox. «Lo lógico», esgrimió Rueda, es que «busque esas mayorías y que se normalicen si son necesarias».

Para la secretaria de Organización del PSdeG, esto supone que el líder de los populares gallegos pretende «normalizar a quen nega a violencia machista, o cambio climático e cuestiona dereitos fundamentais». Algo que choca, a su entender, con que «media Europa estéa levantando un cordón sanitario» ante la ultraderecha.

«Cada vez está máis claro que PP e Vox son o mesmo. Non o dicimos nós, confírmao el cada vez que fala», apuntó la socialista, advirtiendo de que «a porta que abre en Madrid, dá directamente a San Caetano». Por eso conminó a Alfonso Rueda a «explicar aos galegos e galegas que se algún día necesita os votos de Vox, fará exactamente o que hoxe lle recomenda a Feijoo».

Méndez también criticó que el popular reconozca que no comparte muchos de los postulados de Vox y, a pesar de eso, «pídelles paso». «É a definición exacta do PP de hoxe: un partido que sabe perfectamente con quen pacta e xa nin sequera busca escusas», dijo.

La representante del PSdeG también reclamó al presidente de la Xunta que hable del alto precio de la vivienda, las listas de espera o los incendios porque «o seu traballo é gobernar para Galicia, non facer de xefe de campaña nin de telonero para Feijoo e Abascal», remachó.