Un día en el Feve: una hora de retraso, una avería y la vuelta en taxi

L. Neves

El Ferrocarril de Vía Estrecha (Feve) llega once minutos tarde a la estación de Ferrol, donde lo esperan nueve pasajeros para recorrer algunas de las 51 paradas que unen dicha ciudad con Ribadeo en alrededor de tres horas. Los tres vagones, que carecen de catenaria porque aún se propulsan con gasolina y exhiben un grafiti a medio borrar en la locomotora frontal, abren las puertas a las 10.56 horas a los que serán, presuntamente, los únicos pasajeros a los que se les exige un billete para acceder al tren.

Entre ellos se encuentra una mujer que, a pesar de querer mantener el anonimato, cuenta que coge esta ruta entre dos y tres veces a la semana desde Ferrol hasta San Sadurniño, la undécima parada en ese sentido, para cuidar a un señor. Familiarizada con los vaivenes de la línea de media distancia R1, tacha el servicio de «repanocha» que «non ten nome» y aprovecha que la locomotora se para unos minutos de más en Xuvia para explicar por qué cree que este servicio público tiene mucho que mejorar.

Según explica, la maquinaria no se arregla, a diferencia de los accesos a los apeaderos, y cuestiona la puntualidad de un servicio que «ás veces está suprimido e nin contemplan transporte alternativo». Además, mientras alza la voz para superar al ruido del tren, asevera que el problema no se soluciona porque el servicio no es tan fiable como para que la gente lo use para ir a trabajar o estudiar, ya que «nadie llegaría a tiempo», y, por lo tanto, la ruta no alcanza un número suficiente de usuarios que justifique una renovación del material. «Es la pescadilla que se muerde la cola», concluye.

En Viveiro, 20 paradas después, el tren se detiene de nuevo y Fermín —un pasajero que lleva una década cogiéndolo en julio para ir al festival de Ortigueira— explica que lo hace para esperar al que viaja en el sentido contrario. Al haber solo una vía, uno de los ferrocarriles debe dar paso al otro en una parada de las que tienen dos vías y, según agrega el viajero que también estuvo asentado unos años en Ribadeo, esto provocó que el convoy llegara 30 minutos tarde al apeadero en el que se subió Miguel. Él coge el tren todos los días e, interpelado sobre el importe del billete, responde con un «para qué». Resulta que no paga. Ni él, «ni nadie», según recriminaba la viajera anónima y ratificaron a lo largo del viaje varios usuarios del Feve. Si no hay revisores y se puede entrar y salir del tren sin billete, para qué iban a pagar el pasaje que cuesta entre 1,30 euros por una parada y 8,90 euros por el trayecto entero.

El «simpa» deteriora al Feve

Así como Fermín explica entre risas que es inútil abonar el viaje y otro pasajero delata a quienes cogen el tren desde San Xoán para no pagar en Ferrol, la pasajera que viajaba hasta San Sadurniño lamenta que, al haber tantos usuarios que no pagan, el recuento de clientes se dificulta más y, según añade, esto minimiza más si cabe la inversión que se pueda hacer en esta línea.

Las consecuencias las vivirían los pasajeros en ese mismo viaje, cuando, entre Os Castros y Rinlo, el último vagón comenzó a vibrar de manera evidente y estridente y, poco después de salir de Rinlo, el ferrocarril se quedó varado por «falta de tracción», según avisó el maquinista. El problema se solucionó temporalmente y el Feve llegó a Ribadeo sobre las 14.55 horas, una hora más tarde de lo programado.

1/4 L. Neves 2/4 L. Neves 3/4 L. Neves 4/4 L. Neves El Feve en fotos L. Neves Fonseca

Según explicó Renfe a La Voz, este tren, que tendría que haber partido de vuelta a Ferrol a las 15.05 horas, sufrió una «incidencia técnica puntual» y, como la prioridad de la empresa es «llevar a los clientes a destino», facilitaron un taxi para los tres viajeros que salían de Ribadeo. Con la vuelta cancelada, llegaron algunas críticas a los servicios de «transporte alternativo» que ofrece Renfe, entre las que destacan que en algunas épocas de verano «tienen que poner buses porque con taxis no da» para contrarrestar las cancelaciones del Feve y un aviso de que «hasta que no pase algo grave no van a parar».

A pesar de los contratiempos del viaje, el recorrido brilla por las hipnóticas vistas de la costa y de los valles gallegos que se vislumbran desde el tren, así como por su servicio de enlace entre aldeas que agradecieron varios pasajeros, como Saúl, que, saliendo de Santiago, cogió el tren desde Ferrol a Barreiros para visitar a su pareja, o una mujer que lo aprovecha asiduamente para hacer recados en Ferrol.