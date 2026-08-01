Xiana Fernández-Albor: «Non se contemplan taxas no Parque Nacional das Illas Atlánticas, pero sería interesante recadar cartos por outras vías»

Sara Pérez Peral
Sara Pérez SÁLVORA / LA VOZ

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A presidenta do Padroado do Parque Nacional das Illas Atlánticas, Xiana Fernández-Albor, esta semana na illa de Sálvora
A presidenta do Padroado do Parque Nacional das Illas Atlánticas, Xiana Fernández-Albor, esta semana na illa de Sálvora Elena Fernández

A presidenta do Padroado afirma que lle gustaría poxar por ampliar a superficie do parque e anuncia que se estudará o número de visitantes diarios das illas

02 ago 2026 . Actualizado a las 04:50 h.

As oficinas de Xiana Fernández-Albor son inigualables dende que asumiu a presidencia do Padroado do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Na súa primeira visita a Sálvora —a súa favorita—, comparte cos axentes ambientais da illa

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