Xiana Fernández-Albor: «Non se contemplan taxas no Parque Nacional das Illas Atlánticas, pero sería interesante recadar cartos por outras vías»
SÁLVORA / LA VOZ
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A presidenta do Padroado afirma que lle gustaría poxar por ampliar a superficie do parque e anuncia que se estudará o número de visitantes diarios das illas02 ago 2026 . Actualizado a las 04:50 h.
As oficinas de Xiana Fernández-Albor son inigualables dende que asumiu a presidencia do Padroado do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Na súa primeira visita a Sálvora —a súa favorita—, comparte cos axentes ambientais da illa