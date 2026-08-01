El transporte funerario gallego rechaza el nuevo contrato de la Xunta: «Ninguna empresa puede cubrir una provincia entera»

José Becerra, presidente de la Asociación Galega de Empresas de Servicios Funerarios (AGESEF) PACO RODRÍGUEZ

El sector funerario de Galicia vive un momento de tensión. Las empresas encargadas de dar estos servicios por toda la comunidad presenciaron con decepción cómo la licitación de la Xunta, destinada a cubrir el transporte funerario de las cuatro provincias, quedaba vacante. La conclusión de las compañías es clara: nadie quiere cubrir este trabajo con las condiciones que ha impuesto la Administración autonómica.

El origen del conflicto se remonta al pasado mes de mayo. Entonces, la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes sacó a concurso la prestación del transporte de cadáveres en Galicia. Esta licitación cogió al sector funerario por sorpresa por dos motivos. El primero, porque al contrato actual todavía le quedaban dos años de vigencia. Y el segundo, porque se modificaron las condiciones sin haberles consultado. Hasta ahora, las empresas encargadas de este servicio cubrían una serie de concellos concretos, pero dentro de cada provincia había dos, tres o incluso cuatro concesionarias. Con este nuevo contrato, la Xunta decidió establecer un perímetro mayor, obligando a las compañías a cubrir toda su provincia.

«Hay dos opciones: o mantener el plan actual o aumentar la compensación económica para que a nosotros nos salga rentable cubrir una provincia entera»

Para la Asociación Gallega de Empresas de Servicios Funerarios (Agesef), esto es «inasumible». Su presidente, José Becerra, responsable de Funeraria Órdenes, indica que la licitación de la Xunta quedó vacante en las cuatro provincias por la negativa de todas las mercantiles de la comunidad a encargarse de una labor así con las condiciones que ha impuesto el ente autonómico. «No es rentable para nadie. Las zonas son demasiado grandes. No hay compañías que se dediquen al transporte funerario que puedan hacer viajes tan largos. ¿Cuánto cuesta ir en un día a Cariño, luego a Santiago y luego a Fisterra? Es inviable», razona. Becerra añade que ellos también tienen gastos y que las cuentas no cuadran si tienen que gestionar una extensión mucho mayor. «Tal y como está ahora establecido ya hay levantamientos que nos llevan cuatro o cinco horas. Entre gastos de personal, de gasolina o de mantenimiento, estaríamos sobrepasados», insiste.

Que el concurso haya quedado desierto no significa que se vaya a dejar de dar este servicio. La Xunta y las empresas saben que el transporte funerario es algo esencial, por lo que simplemente se ha decidido que se prorrogue la situación establecida hasta ahora. Las mismas empresas, en las mismas zonas, con la misma compensación económica. Más adelante, la Xunta volverá a sacar a licitación el servicio. Desde las funerarias esperan que, en ese momento, haya un acuerdo. «Ahora mismo no hay ningún tipo de negociación con la Xunta. Redactaron este nuevo contrato sin avisarnos y sin pedirnos nuestra opinión. Esperemos que, si siguen adelante con este plan, por lo menos tengan en cuenta a las empresas», dice Becerra.

El presidente de la Agesef incide en que en otras comunidades no se lleva a cabo este sistema salvo en provincias de poca extensión. «Hay dos opciones: o mantener el plan actual o aumentar la compensación económica para que a nosotros nos salga rentable cubrir una provincia entera», plantea. Para él, el hecho de que las cuatro provincias quedasen vacantes en esta licitación ilustra el sentir general en el sector. «Aun quedan años del contrato actual, que se podría incluso prorrogar. Evidentemente, los ciudadanos no se van a quedar sin este servicio. Pero hay mucho trabajo que hacer si la Xunta quiere un consenso y que nosotros estemos conformes», avanza.

La versión de la Xunta

Consultada por La Voz, la Xunta asegura que la negociación no se ha puesto sobre la mesa. Al menos, de momento. «A contratación do servizo de transporte funerario tramítase mediante unha licitación pública, con procedemento aberto e licitación electrónica. Non se trata, polo tanto, dun procedemento negociado», explican desde la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. Ellos argumentan que esta reordenación, que pasa de once lotes a cuatro, uno por provincia, «permite unha distribución territorial clara, reduce a dispersión de interlocutores e facilita unha coordinación máis áxil entre as empresas adxudicatarias e as unidades do Imelga». Para la Consellería, esta nueva distribución «favorece a aplicación homoxénea dos protocolos e o seguimento das incidencias dun servizo esencial para as actuacións médico-forenses e para o funcionamento da Administración de Xustiza».

Contra la versión de la patronal, indican que sí se han mejorado las condiciones económicas de la prestación «coa actualización á alza dos prezos máximos de todos os servizos». Finalmente, la Xunta se abre a valorar las peticiones del sector, pero siempre «polos cauces legalmente establecidos».