La Xunta retrasa el inicio del curso en las escuelas infantiles públicas al 7 de septiembre
GALICIA
La apertura estaba prevista para el viernes 4, pero se retrasa porque muchas educadoras aún no tienen destino definitivo por los procesos de estabilización y traslados31 jul 2026 . Actualizado a las 13:52 h.
El inicio del curso en las escuelas infantiles que dependen de la Xunta empezará más tarde de lo previsto. La fecha fijada inicialmente era el viernes 4 de septiembre, pero en este último día de julio se ha comunicado de forma urgente a los centros que la apertura se retrasa al lunes 7 de septiembre.
El motivo es el gran movimiento de personal que se producirá este año, debido a los procesos de estabilización y los concursos de traslados. Desde el sindicato CIG calculan que hay más de 800 profesionales que a 31 de julio no saben cuál será su destino definitivo, de ahí que hayan visto necesario retrasar la recepción del alumnado para poder organizar la actividad de los centros.
«Normalmente, o persoal que permanecía no mesmo centro ía preparando en xullo as cousas para setembro, pero ao cambiar de centro toda esa xente non puido preparar nada. E hai moito que facer cando o persoal se incorpora o 1 de setembro: programar horarios dos traballadores, as actividades dos rapazos, os espazos, o comedor, marcar todo, facer as entrevistas individuais con cada familia... Nós pediamos atrasalo ata o 14 ou o 15, porque vai ser un inicio de curso caótico», explica Marisa Alonso, responsable da área de política social en la CIG.
La red autonómica de escuelas públicas cuenta con más de 170 centros de atención de 0 a 3 años, que ofrecen en conjunto más de 10.000 plazas, gratuitas para las familias.