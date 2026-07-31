O Goberno deixa en mans da Xunta a continuidade das clases de galego en Londres para este curso
REDACCIÓN / LA VOZ
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Di que terá que comunicarlle «no prazo máis breve posible» se asume o custo do salario do profesor e a indemnización por residencia no exterior; o ministerio comprométese a buscar unha solución para os próximos anos01 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
A pouco máis dun mes de que comecen as clases no Instituto Español Vicente Cañada Blanch de Londres, a continuidade dos estudos de Lingua e Literatura Galegas depende de que Goberno e Xunta cheguen a