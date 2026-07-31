Publicada en el BOE la ley que transfiere a Galicia la AP-9

Zona de la AP-9 en el acceso al barrio de Teis (Vigo) M.MORALEJO

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este viernes publica la ley orgánica que transfiere a Galicia la titularidad de la Autopista del Atlántico y las competencias sobre la misma. La norma fue aprobada definitivamente la semana pasada en el Congreso, con el texto pactado entre PSOE, Sumar y BNG, toda vez que las enmiendas del PP, que exigía volver a la versión salida del Parlamento gallego, fueron rechazadas.

Aunque la ley entrará en vigor este sábado, el proceso no termina aquí, ya que Xunta y Gobierno central deberán negociar las condiciones y límites concretos del traspaso. Lo harán en el seno de una comisión mixta, tal y como recoge el artículo 2 del texto legislativo, que indica que «el ejercicio de la competencia transferida será asumido por la Comunidad Autónoma de Galicia en el momento en que se concluya el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia que, en todo caso, deberá tener en cuenta la transferencia de los medios materiales y presupuestarios necesarios y la suscripción de los instrumentos jurídicos de desarrollo que prevea el citado Acuerdo».

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Esa negociación no se prevé fácil, ya que la propia aprobación del traspaso generó debate en las Cortes. Desde el Partido Popular entienden que, tal y como se ha redactado la norma, la transferencia llega «sin certezas, sin garantías y con riesgos ocultos» y no respeta lo marcado en el acuerdo que se había aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia. Los populares temen que pueda suponer cargas económicas milmillonarias para las arcas gallegas, según declaró el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el día de la aprobación definitiva de la ley. Frente a esto, PSOE, Sumar y BNG defienden que el texto incluye garantías para evitar ese escenario.

Una de las cuestiones que penden sobre la AP-9 y que podría tener un elevado coste económico, es la relacionada con la prórroga de su concesión a Audasa hasta el año 2048 que fue aprobada por el Gobierno de José María Aznar. La Comisión Europea la considera ilegal porque no hubo concurso público. Si el Tribunal de Justicia de la UE ratificase ese extremo, el contrato tendría que declararse nulo y la concesionaria perdería la gestión de la autopista antes de lo previsto. De suceder esto, la empresa ya ha anunciado que reclamaría una importante compensación.

¿Qué dice el texto publicado en el BOE?

El texto publicado en el BOE establece que a la comunidad autónoma se traspasará la competencia para autorizar la puesta en servicio de nuevos tramos y la adaptación o reforma de los existentes. También le corresponderá supervisar e inspeccionar el correcto funcionamiento de la autopista. Tendrá, además, capacidad sancionadora en caso de que incumplimientos por parte de la empresa concesionaria (en este momento Audasa), y también para modificar los convenios de concesión (ampliar, reducir, nuevas redacciones...).

Pero además, cuando se ultimen las condiciones del traspaso y se publique el real decreto que las recoja, la Administración gallega pasará a tener la potestad sobre el régimen económico-financiero de la concesión. Esto quiere decir que tanto la aplicación de descuentos y bonificaciones como la actualización o incluso la supresión de los peajes dependerán de la Xunta.

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En todo caso, la ley establece que «las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración General del Estado previas a la transferencia recaerán sobre la Administración General del Estado». Y aclara incluso que esta mantendrá a su cargo las obligaciones económicas y financieras que deriven de aplicar la concesión en vigor y que vengan motivadas por modificaciones adoptadas en el período durante el que el Gobierno central haya tenido la competencia. Eso sí, el futuro acuerdo de la Comisión Mixta tendrá que establecer la obligación de aprobar las revisiones ordinarias y extraordinarias de las tarifas de peaje ya establecidas, para no ampliar los límites económicos de lo que deba asumir el Ejecutivo estatal.

A priori, esto supondría que, de declararse ilegal la prórroga de la concesión a Audasa, sería el Estado el que asumiría los costes de indemnización que eso pudiera suponer.