El PPdeG contrapone las «certezas» de la Xunta a la «parálise lexislativa» y la inestabilidad del Gobierno central

EFE | EFE

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha contrapuesto este viernes las «certezas» que definen la gestión de la Xunta de Galicia con la parálisis legislativa irreversible que ha atribuido al Gobierno central presidido por Pedro Sánchez. En una comparecencia para hacer balance del final del período de sesiones, el portavoz del grupo mayoritario de la Cámara ha hecho un repaso

Pazos ha repasado en rueda de prensa los diferentes hitos del último semestre en el Parlamento de Galicia, donde afirma que el PP ha llevado el peso del trabajo diario con cientos de iniciativas de control e impulso de la labor del Ejecutivo autonómico.

Entre ellas, ha mencionado expresamente las cuatro leyes aprobadas durante este período de sesiones: la ley del clima de Galicia, la modificación de la ley de salud, la de medidas excepcionales de carácter fiscal y la ampliación de las medidas extraordinarias para puestos de difícil cobertura en el Servicio Gallego de Salud (Sergas).

El portavoz popular ha sostenido que «todas ellas responden a una misma filosofía» que pasa por «proteger a las personas, fortalecer los servicios públicos y preparar a Galicia para el futuro».

Como «broche de oro» de este período, Pazos ha citado la aprobación en el día de ayer del techo de gasto no financiero de la Xunta de Galicia para el año 2027, que ascenderá a 15.022 millones de euros, un 5,5 % más que en el presente ejercicio.

Asimismo, para la vuelta tras el verano quedan, ha apuntado, las leyes de educación digital y contra el acoso y la violencia digital; ambas con «un objetivo muy claro» consistente en «poner orden en el mal uso que a veces se hace de la tecnología».

Reproches a la oposición y al Ejecutivo estatal

El representante del PPdeG ha querido contraponer la actividad en el legislativo gallego a la agonía política en la que ve a un PSOE, ha dicho, atrincherado al frente de un Gobierno asediado por la corrupción institucionalizada.

Un Gobierno central, ha dicho, que prefiere «persistir nos agravios a Galicia antes que rectificar e ofrecer un trato xusto e equitativo a todos os territorios»; una actitud que mantiene, a su juicio, gracias a la complicidad del BNG.

En su intervención, Pazos ha acusado a los dos principales partidos de la oposición gallega de «dinamitar» la cortesía parlamentaria y el consenso institucional durante este período de sesiones.

A los nacionalistas gallegos les ha recriminado que traten de imponer su «ideoloxía radical» y sus «intereses partidistas» por encima del bienestar de los gallegos; mientras que del PSdeG ha criticado que permanezca «totalmente mudo» y «sumiso» con los desaires en los que cree que incurre el Ejecutivo para con Galicia.

Como muestra, ha citado la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica o la ley para la transferencia de la AP-9, que hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pese a que no respeta, ha remarcado, las condiciones en las que fue demandada de manera unánime por el Parlamento gallego.